Guanajuato

Das Wahrzeichen von Guanajuato ist der alte Kornspeicher. Eine majestätische Treppe führt von der Plaza zum mächtigen Steinquader hinauf, der mit seinem grauen Gemäuer und den winzigen Fenstern etwas Bedrohliches ausstrahlt. Fast ein Jahrhundert lang hat der imposante Bau als Gefängnis gedient. Nun ist er nur noch steinerner Zeuge längst vergangener Zeiten - und Kulisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel. Die breite Treppe bietet sich geradezu als Zuschauertribüne an. Unten auf dem Platz ruft der Redner zu einem zweiten Sturm auf den Kornspeicher auf: "Diesmal für die Demokratie!"

Der Bundesstaat Guanajuato mit gleichnamiger Hauptstadt ist die "Wiege der Unabhängigkeit Mexikos", und der erste Sturm auf den Kornspeicher fand 1810 statt. In Dolores, einem kleinen Dorf rund 200 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, rief Hidalgo, der Pfarrer, seinen berühmten Spruch aus: "Es lebe Mexiko! Tod den Spaniern!" Es war der Startschuss für die mexikanische Unabhängigkeitsbewegung. Die Einnahme des Kornspeichers von Guanajuato war der erste militärische Erfolg der Aufständischen.

Unten auf dem Platz ruft der Redner: "Wenn sie euch etwas anbieten, nehmt es an, aber danach wählt nach eurem Gewissen." Es ist Wahlkampf in Mexiko. Am kommenden Sonntag wird ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Und in Mexiko sind Wahlen traditionell mit Geschenken verbunden. "Hidalgo presente! Cuauhtémoc presidente!", schreit es von der Treppe her dem Redner entgegen. Und überall werden die gelben Fahnen mit der Sonne der Azteken geschwenkt, dem Symbol der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) von Cuauhtémoc Cárdenas, der verspricht, das Regime der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) abzulösen.

Selbst wenn der PRI gewinnt, seine Herrschaft ist am Ende

Nun gibt es zum ersten Mal seit 71 Jahren eine reelle Chance, dass der PRI, eine Spätgeburt der ersten großen Revolution dieses Jahrhunderts (1910 bis 1920), die Macht verliert. Doch die Gefahr fürs Regime kommt nicht mehr von Cuauhtémoc Cárdenas, dem bereits legendären Führer der linken Opposition, sondern von Vicente Fox, dem Führer der rechten Partei der Nationalen Aktion (PAN). Zwischen Fox und Francisco Labastida, dem Kandidaten des herrschenden PRI, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Nach mexikanischem Wahlrecht gewinnt, wer am meisten Stimmen erhält. Eine absolute Mehrheit ist nicht vonnöten. Einen zweiten Wahlgang gibt es nicht.