Inhalt Seite 1 — Überraschende Entwicklung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ende Mai konnte der Münchner Siemens-Konzern noch ziemlich sicher sein, die rot-grüne Bundesregierung werde einhalten, was die Vorgängerin 1997 zugesagt hatte: eine Exportbürgschaft für das Siemens-Engagement an dem seit Jahren heftig umstrittenen Staudammbau Maheshwar im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Jetzt, Ende Juni, sieht es auf einmal schlecht aus für die Münchner. Ein neues Gutachten legt nahe, von einer Staatsbürgschaft für das Projekt abzurücken.

Dabei ist es erst ein paar Wochen her, dass die deutsche Botschaft aus Indien positive Nachrichten nach Berlin meldete. Nachdem sich die in Neu-Delhi stationierte Oberregierungsrätin Elfriede Bierbrauer in Siemens-Begleitung durch das Projektgebiet Maheshwar führen ließ, kabelte sie begeistert nach Deutschland, für die von dem Staudamm und dem Wasserkraftwerk betroffene Bevölkerung sei das Projekt ein Segen.

Umsiedlung macht die Menschen obdachlos, Entschädigungen versickern

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus Indien, der Schweiz und Deutschland sehen das allerdings ganz anders. Sie fürchten nicht nur, dass unzählige Menschen bei der geplanten Umsiedlung obdachlos werden. Sie argwöhnen auch, dass die Vertriebenen kaum etwas von der Entschädigung sehen werden, die man ihnen verspricht. Heffa Schücking von der deutschen NGO Urgewald und Kennerin des Projekts findet den Bierbrauer-Bericht daher schlicht bösartig. Ihre Meinung dazu: "Die deutsche Botschaft lügt."

Ob Elfriede Bierbrauer ihren Rapport bewusst geschönt hat, bleibt dahingestellt. Dass sie Maheshwar durch eine von Siemens eingefärbte Brille gesehen hat, liegt nach dem neuerlichen Gutachten nahe. Im Auftrag des deutschen Entwicklungsministeriums (BMZ) bereisten drei unabhängige Experten fast zwei Wochen lang die Region und machten sich ein eigenes Bild. Was dabei herauskam, konsternierte selbst die Bürgschaftsexperten im Wirtschafts- und Finanzministerium. Das Gutachten hat derart schwerwiegende Mängel bloßgelegt, "dass das Projekt unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten abzulehnen ist". Maheshwar ist Teil einer Kette von 40 großen und kleineren Staudämmen einschließlich einer Reihe von Wasserkraftwerken an dem 1300 Kilometer langen Narmada-Fluss. Es gehört zu dem seit langem ökologisch stark umstrittenen Sardar-Sarovar-Bewässerungsprojekt, aus dessen Mitfinanzierung sich die Weltbank bereits früh zurückgezogen hat. 40 000 Menschen würden vertrieben, fürchtet Urgewald. Siemens geht allerdings nur von etwa 4000 Familien aus.

Die Hermes-Kreditversicherung, über die Bürgschaften des Bundes abgewickelt werden, hält immerhin eine Zahl von 20 000 für wahrscheinlich.

Dass die Umsiedlung so vieler Menschen problematisch ist, räumt auch Hermes-Vorstandsmitglied Hans Janus ein. Anders als noch vor Jahren, werde die Umsiedlungsthematik bei großen Infrastrukturprojekten heute völlig zu Recht sehr viel ernster gesehen. Janus ist sich denn auch sicher, dass die Bundesregierung nur dann grünes Licht gibt, wenn eine sozial verträgliche Umsiedlung der von dem Staudamm betroffenen Bevölkerung garantiert sei. Eine schnelle Entscheidung erwartet er daher nicht.