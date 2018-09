Inhalt Seite 1 — Wo das Wasser sauber ist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer sich im Voraus über die Wasserqualität an seinem Urlaubsziel informieren möchte, kann bis Ende August Informationen beim ADAC Sommerservice abrufen. Denn auch in diesem Jahr sind im Auftrag des ADAC wieder 14 Wissenschaftler an den am stärksten frequentierten Stränden Europas unterwegs, um, zusammen mit den zuständigen Behörden der jeweiligen Region, die Qualität der Badegewässer zu überprüfen. Die Tests sollen sicherstellen, dass keine krank machenden Bakterien vorhanden sind, die, unter anderen Symptomen, Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost oder Fieber auslösen können.

Untersucht werden rund 3900 Strände entlang des nördlichen Mittelmeeres, an Nord- und Ostsee sowie an wichtigen Badeseen wie dem Plattensee oder dem Gardasee. Neben den Niederlanden, Spanien, Italien, Slowenien, Kroatien und Deutschland werden erstmals auch Daten in der Baderegion Abruzzen gesammelt.

In Frankreich, Griechenland und der Türkei allerdings lassen sich die Meeresbiologen nicht blicken. Denn, so Cornelia Brückner vom ADAC Sommerservice, aus Kostengründen müsse man sich auf die Strände beschränken, an denen sich die größten Urlaubermassen ballen. Das griechische Umweltministerium teilt jedoch mit, dass von 1816 Stränden lediglich 21 nicht zum Schwimmen geeignet seien.

Die Mitteilungen des Sommerservice werden einmal in der Woche aktualisiert.

Man kann die Daten telefonisch unter der Telefonnummer 0180/523 22 21 (0,24 Mark pro Minute) abfragen oder über Fax-Polling: 0190/67 07 00 40 01 (0,81 Mark pro Minute) sowie im Internet (www.adac.de). Generell rät der Sommerservice davon ab, außerhalb der markierten Strandbereiche sowie im Umfeld von Hafenanlagen, Kanälen und Flussmündungen zu baden, da dort die bakterielle Belastung am höchsten sei. Der Informationsdienst berichtet auch über Wetter und Wassertemperatur am Ferienort, er beschreibt den Zustand der Strände und gibt Tipps für Ausflüge und naturkundliche Führungen in die Umgebung.

Gute Wasserqualität können Urlauber auch dort erwarten, wo in 21 europäischen Ländern am Strand die blaue Europa-Flagge weht. Dieses gemeinsame Umweltsymbol wird - im Auftrag der Stiftung für Umwelterziehung in Europa (FEEE) - in jedem Jahr neu vergeben. Im Auftrag der FEEE nimmt in der Bundesrepublik die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) in Hamburg (Tel. 040/74 10 69 21) die Bewerbungen von Badeorten entgegen. Um eine Chance zu haben, müssen die Gemeinden allerdings mehr als nur gute Wasserqualität garantieren. Ein Kriterienkatalog fragt auch nach besonderen Anstrengungen beispielsweise in den Bereichen Umweltkommunikation und Umweltmanagement.

In diesem Jahr weht die blaue Flagge an 32 Stränden und Badeseen in Deutschland, wobei nur drei in den alten, hingegen 29 in den neuen Bundesländern liegen - vor allem entlang der Ostsee. Offenbar besteht vor allem in Ostdeutschland große Hoffnung, mit einem guten Umweltimage mehr Gäste zu gewinnen. Die Europa-Flagge, so heißt es in den DGU-Unterlagen, ist ein Marketinginstrument zur Tourismusförderung. Damit könne wirksam geworben werden