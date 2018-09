... ins Paradies, und das liegt fast am Ende der Welt in Ftan im Unterengadin. Hoch oben zwischen Almwiesen und mächtigen Bergen auf der Terrasse sitzen, gucken, wie die Wolken vorbeiflitzen, der Stille und dem Wind nachspüren. Menükarte bringen lassen, genüsslich die Vorschläge von Chef Eduard Hitzberger studieren und vielleicht das Ftaner Berglamm an Alpenkräuterjus mit Kartoffeltörtchen bestellen. Viel Genuss und Ruhe. Hotel Haus Paradies. Tel. 0041-81/861 08 08. Übernachtung ab 235 Franken. Internet: www.relaischateaux.ch/paradies. E-Mail: hotel.paradies@bluewin.ch

KRISTINA JENTZSCH Fotografin, Hamburg