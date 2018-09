Nachdem das menschliche Genom nun entschlüsselt ist, können wir uns endlich wieder den wichtigen Fragen des Lebens zuwenden. Warum beispielsweise sind so unglaublich viele Amerikaner so unglaublich f...? Wir wagen das Wort gar nicht hinzuschreiben, weil es neuerdings in Kalifornien verboten ist, Menschen allein dafür zu tadeln, dass sie im Kino zwei Sitzplätze für sich plus drei weitere für diverse Popcorntüten, Big Macs und Colabecher vom Kaliber XXXL benötigen. Und was hat der Kalifornier? Der Kalifornier hat wie immer Recht. Die Wissenschaft hat nämlich herausgefunden, dass der Mensch umso glücklicher ist, je mehr Kilos er mit sich herumschleppt. Er neigt dann in der Folge auch weniger zu kriminellen Delikten. Hat was mit den Hormonen zu tun. Weshalb Dicke zu allem Überfluss obendrein mehr Spaß am Sex haben.

Wir verdanken diese Erkenntnis keinem Geringeren als James Watson, dem Vater des Humangenomprojektes. "Wenn ich zwei dünne Leute zusammen sehe, dann weiß ich gleich, dass die beiden Probleme haben", sagt der berühmte Nobelpreisträger. Lieber Dr. Watson, uns reicht schon der Anblick eines einzelnen Joschka Fischer, um zu ahnen, dass schlechte Laune im Bauch entsteht. Beziehungsweise da, wo von Natur aus einer hingehört. Auch Jan Ullrich wäre im Grunde genommen besser beraten, wenn er seiner Liebe zu Schupfnudeln mit Sauerkraut einfach ihren Lauf ließe, anstatt sich mit schweren Tritten und sieben Minuten Rückstand irgendwelche steilen Berge in Frankreich hochzuquälen. Was ist wichtiger im Leben? Glück? Oder ein albernes gelbes Hemdchen, in dem man anschließend bei der Siegerehrung doch nur wieder aussieht wie eine zu prall gestopfte Blutwurst?

Von den Amerikanern lernen heißt dagegen: reinhauen! Spachteln, bis die Schwarte kracht. James Watson wollte seine bahnbrechenden Ergebnisse ursprünglich in einer Frankfurter Fachzeitschrift veröffentlichen; die ZEIT hat sich das Manuskript nach zähem Bieten exklusiv gesichert und wird damit in den kommenden Wochen mehrere Ausgaben ihres Feuilletons füllen. Gedruckt wird der Quark dann gnadenlos, von der ersten bis zur letzten Zeile, und zwar, was denn sonst, in fett.