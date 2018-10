Inhalt Seite 1 — Angeeignete Opferidentität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wilkomirskis Buch Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939-1948, 1995 bei Suhrkamp erschienen, wurde zunächst enthusiastisch begrüßt und mit Preisen ausgezeichnet, um sodann, nach hochnotpeinlichen Enthüllungen über die wahren Hintergründe der Publikation, wieder aus dem Verkehr gezogen zu werden.

Der "Fall Wilkomirski", von dem Zürcher Historiker Stefan Mächler akribisch recherchiert und rekonstruiert, sei hier kurz erzählt. Unter dem Namen Binjamin Wilkomirski, hinter dem sich der Schweizer Bürger Bruno Dössekker alias Bruno Grosjean verbirgt, schrieb der Autor eine anrührende Geschichte darüber auf, wie er, osteuropäisch-jüdischer Herkunft, als kleines Kind die Internierung in den Vernichtungslagern Majdanek und Auschwitz überlebte und schließlich in die Schweiz kam, wo er von dem Ehepaar Dössekker adoptiert wurde. Für seine Geschichte beanspruchte er, und beansprucht er immer noch, biografische Authentizität. Drei Jahre nach Erscheinen der Bruchstücke enthüllte der Schweizer Journalist Daniel Ganzfried, dass es sich bei Wilkomirskis Bericht um eine erfundene Geschichte, das heißt, um eine Fälschung handle. Die sachliche Fundiertheit dieser Enthüllung, daran lässt Mächler nicht rütteln, steht außer Zweifel.

Mächlers Recherche wirft eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf. Wie kommt ein Mensch, dem das Leben freilich übel mitgespielt hat, dazu, sich irgendwann einmal eine jüdische Opferidentität anzueignen - eine Identität, an die er selber fest glaubt? Darauf sind viele Antworten möglich. Eine kennen wir aus der Literaturgeschichte. Des Autors Karl May jahrzehntelange Beschäftigung mit seinen fantastischen Abenteuerhelden führte am Ende dazu, dass er Fantasie und Wirklichkeit verwechselte und sich für den leibhaftigen Old Shatterhand ausgab. Bei Wilkomirski, diesem herumgestoßenen Kind, muss man überdies die Frage stellen, welche Rolle jene Therapieform spielt, die in Amerika als so genannte recovered memory therapy reüssiert.

Was immer Wilkomirski zu seinen "Erinnerungen" bewogen hat - zentral bleibt die Frage nach der weithin unkritisch-enthusiastischen Rezeption der Bruchstücke durch die Öffentlichkeit, obwohl es von Anfang an skeptische Stimmen gab, die auf Ungereimtheiten und Widersprüche hinwiesen. Nach wie vor - und das mag etwas mit dem Klima zu tun haben, in welchem die einschlägigen Debatten geführt werden - scheint es opportun zu sein, den überlebenden Opfern, die Zeugnis ablegen, bedingungslos Glauben zu schenken, ja, sich mit ihnen zu identifizieren. Wie der "Fall Wilkomirski" zeigt, kann dieses Bedürfnis gründlich enttäuscht werden.

Den Auschwitz-Leugnern kann nur glaubwürdig entgegentreten, wer zu dem bitteren Eingeständnis bereit ist, dass Auschwitz auch dazu taugt, missbraucht und instrumentalisiert zu werden. Der "therapeutischen Wahrheit" Wilkomirskis, mag sie auch subjektiv begründet sein, ist die historische Wahrheit immer vorzuziehen. Mächlers Buch bewegt sich auf den Spuren dieser Wahrheit.

Stefan Mächler: Der Fall Wilkomirski

Über die Wahrheit einer Biographie