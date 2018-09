Warschau

Mit dem misslungenen Versuch, Hitler zu töten, scheiterte am 20. Juli 1944 das Unternehmen Walküre. Den Verschwörern gelang es nicht, das Naziregime zu beseitigen und damit Deutschland von innen heraus friedensfähig zu machen.

Die nationalsozialistische Kombination von Terror und Mythos ließ ihnen nur eine geringe Chance, denn "der Führer" war trotz seiner Verbrechen für Millionen Deutsche eine Identifikationsfigur. Bedeutung hatte die Tat Stauffenbergs und seiner Freunde als moralischer Protest.

Kurze Zeit später setzte die Führung des polnischen Untergrundstaates die Stunde W. - die Selbstbefreiung der polnischen Hauptstadt - für den 1. August an. Sie wollte damit den polnischen Anspruch auf Souveränität demonstrieren.

Der Warschauer Aufstand dauerte 63 Tage - obgleich Stalin, dessen Truppen untätig vom anderen Weichselufer aus zusahen, seine ablehnende Haltung deutlich genug machte. Die polnische Widerstandsbewegung konnte sich zwar auf breite Unterstützung in der Bevölkerung und auf eine Exilregierung in London stützen, erlitt aber ungeachtet dessen eine schwere Niederlage: 200 000 Warschauer sind gefallen oder ermordet worden, die meisten Überlebenden kamen ins KZ oder wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet. Die Stadt wurde - auch noch nach der Kapitulation - planmäßig dem Erdboden gleichgemacht. Die Warschauer Aufständischen - genau wie die Deutschen - gewannen moralisch, scheiterten aber politisch.

Beide Ereignisse sind für das Selbstverständnis der jeweiligen Nation von enormer Bedeutung, auch wenn sie bis heute hitzige Debatten hervorrufen. In Deutschland wurden die Verschwörer des 20. Juli 1944 nach dem Krieg von den einen geehrt, von anderen angegriffen. In Polen dauert die Diskussion über den Warschauer Aufstand an: Was wäre gewesen, wenn Hitler am 20. Juli doch getötet worden wäre? Wie wäre die polnische Nachkriegsgeschichte verlaufen, wenn es in Warschau keinen Aufstand gegeben, die Hauptstadt also intakt und die engagierte Jugend am Leben geblieben wäre - Stalin aber völlig freie Bahn gehabt hätte? Fragen, die in Deutschland und in Polen immer wieder gestellt werden.

Die deutsche und die polnische Widerstandsbewegungen sind sich im Zweiten Weltkrieg kaum begegnet, auch wenn es vereinzelte Beispiele der Solidarität gab. Ein deutscher Diplomat in Moskau warnte im August 1939 seinen polnischen Kollegen vor dem Hitler-Stalin-Pakt