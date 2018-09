Wie aus dem Nichts erscheint auf dem dunklen Videoschirm eine bizarre Gestalt. Das Scheinwerferlicht des Tauchboots dringt durch den durchsichtigen fußballgroßen Kugelkörper der Tiefseequalle hindurch. Da und dort glänzt noch ein filigraner Fangarm im künstlichen Licht. Dann herrscht wieder Dunkelheit. Vorbei der Spuk.

Die Wissenschaftler sind noch fasziniert von den hypnotisierenden Bewegungen des gespenstischen Wesens, als James Hunt vom japanischen Jamstec-Institut das Licht anknipst. Er wirft wissenschaftliche Tiernamen als Vorschläge in den Saal, fragt die Forscherkollegen, was das für ein absonderliches Viech sei, das ihm im Japan-Graben vor die Linse geraten ist. Schulterzucken. Noch nie gesehen.

Sogar erfahrene Tiefseeforscher wie Bruce Robison, Wissenschaftler am Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien, zeigen sich immer wieder von den neu entdeckten Kreaturen der Unterwassernatur überrascht. Robison selbst schickt seit Jahren seinen kamera-bestückten Tauchroboter Ventana hinab zu den so genannten mesopelagischen Tieren, die nur in den dunklen Wasserschichten unterhalb von 1000 Meter Tiefe vorkommen.

Robison landete schon manchen Coup. Er war es, der erstmals die gelatinösen Medusen und ihre Verwandten in der Tiefsee lebend beobachtet hatte. Bis dahin hatte man die Tiere nur in Einzelteilen gekannt: In Netzfängen war von den delikat gebauten Lebewesen selten viel übrig geblieben. Robison entdeckte die "Gardine des Todes", eine bis dahin unbekannte Staatsquallenart mit 40 Meter langen durchsichtigen Tentakeln. Mit ihrem giftigen und klebrigen Nesselvorhang filtert das Tier alle verfügbare Nahrung aus den spärlich besiedelten Wasserschichten.

In den Tiefen von mehr als 1000 Metern, bei Temperaturen um zwei Grad Celsius, blüht die Fantasie der Natur erst richtig auf. Mal stoßen Forscher auf leuchtende Rippenquallen, mal auf luminierende Wolken von wegschreckenden Tintenfischen. Oder es glotzt sie plötzlich der Vampirtintenfisch an. Dessen Augen sind, proportional zum Körper, die größten des Tierreiches: Der zwölf Zentimeter große Kopffüßer Yampyroteuthis infernalis hat Augen von zwei Zentimeter Durchmesser. Um diesem Meeresbewohner Paroli zu bieten, müsste der Mensch mit suppentellergroßen Augen in die Gegend starren.

James Hunt erfreut die Konferenz mit weiteren Kostbarkeiten, für die er noch keine Namen hat. Metergroße helle Tütengebilde ziehen an der Tiefseekamera des japanischen U-Boots vorbei. Verlassene Gehäuse von Salpen? Oder spezielle Eigelege, wie sein Kollege Robison vermutet?

Eine verkehrte Welt präsentiert Robison selbst. Seine letzte Expedition führte ihn nach Galapagos. An den unterseeischen Berghängen vor den Vulkaninseln herrschen starke Strömungen. Die Quallengemeinschaft fehlt hier fast vollkommen; dafür haben sich kräftige Schwimmer vom ursprünglichen Bodenleben verabschiedet und ihren Platz eingenommen: Seegurken mit großen Hautlappen "segeln" in der Strömung und gehen so auf Beutejagd. Im Gegenzug haben sich die eigentlich frei schwebenden Quallen in Bodennähe zurückgezogen. Würfelquallen treiben dicht über der Sedimentoberfläche und lassen dabei nesselnde Leimruten über den Boden schleifen. Andere leben sogar dauernd auf dem Grund. Eine Verkehrung der sonstigen Verhältnisse.