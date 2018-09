Holger Jenrich (Hrsg.): Meine erste Platte Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2000 256 S., Abb., 16,90 DM Ein erhellendes Buch! Belegt die Berechtigung aller Vorurteile: Man ist, was man hört! Bestätigt, was man schon immer dachte, aber nie zu sagen wagte. 82 Betroffene erzählen, dass die erste Platte - wie das erste Auto, Mädchen, Buch, Bier - nicht nur eine Mischung aus Zufall und Peinlichkeit war. Was daher zu erwarten war: Hera Lind kaufte Jesus Christ Superstar, Jürgen Drews Atom Heart Mother, Roger Willemsen Night Train von Oscar Peterson, und Juliane Werding erinnert sich "ganz genau an Deep Purples In rock." So steht's da.

Rainer Moritz: Schlager - Kleine Philosophie der Passionen dtv, München 2000 126 S., 15,50 DM Wäre ohnehin meine Lieblingskolumne in jeder Zeitung: Im Regal versteckt.

Offensive Bekenntnisse des angeblich schlechten Geschmacks sind immer erhebender zu lesen, als am Kanon zu wienern. Rainer Moritz schreibt ein kleines, leidenschaftliches Buch darüber. Begründet charmant und sehr fidel, warum er Schlager mag, immer schon mochte, und wagt eine Liste der 15 ungeliebtesten Interpreten (so was gibt's) und seiner 37 Favoriten. Lustvoll nachfühlbar liest sich der spielerische Reiz, Lieder ernst zu nehmen, die alle anderen Kulturträger ablehnen. Kein Wunder, dass Moritz auch den TSV 1860 München liebt.