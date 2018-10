Brot ist Gastfreundschaft. Wenn die Sache mit dem Brot nicht wäre - er hätte niemals daran gedacht, wegzugehen. "Schaun Sie", sagt Herr Olteanu und deutet aus dem Autofenster, "das ist mein Land": die weite, baumlose Ebene, Holzhäuser, Sandwege und der Himmel über den gelben Feldern. "Jeder hier liebt seine Heimat. Man geht nur, wenn man muss."

Es ist kein unbeschwertes Leben, das der Ingenieur und Softwareentwickler Dumitru Olteanu seit 44 Jahren in diesem Landstrich führt, der auf deutschen Landkarten "Walachei" heißt. Das Geld reichte selten bis zum Monatsende, und wenn seine Frau das Wort "Zukunft" aussprach, schwieg er ängstlich. Dabei hatte man ihm an der Universität von Craiova gesagt, Leute, die sich mit Computern auskennen, hätten eine große Zukunft vor sich und dass er begabt sei.

Er studierte und lernte Fremdsprachen, entwickelte Software, und als sie im Büro einen Internet-Anschluss bekamen, war er der erste, der eine eigene Homepage hatte, mit blinkenden Herzchen und der Melodie von Beethovens Mondscheinsonate. In Deutschland wäre einer wie Dumitru Olteanu ein wohlhabender Mann. In Craiova grub die Sorge um die Zukunft tiefe Falten in seine Stirn.

"Schaun Sie", sagt Herr Olteanu wieder, und es klingt, als wolle er sich rechtfertigen, "das ist mein Zuhause." Ein bröckeliger Wohnblock unter vielen am Rand der Industriestadt Craiova. Block 61, Apartment 10 - die Postadresse der Olteanus. Vor dem Haus steht ein Autowrack. Ausgeschlachtet. Wer in Block 61 lebt, kann alles gebrauchen. Die Wohnung der Familie liegt im dritten Stock, 40 Quadratmeter, die Herr Olteanu dem Staat nach dem Sturz Ceausescus für 10 000 Dollar abgekauft hat. Amalia, die 16-jährige Tochter, besitzt ein eigenes Zimmer. Die Eltern schlafen auf der Wohnzimmercouch. Im Badezimmer steht eine Plastikwanne, bis zum Rand mit Wasser gefüllt - die nachmittägliche Ration zum Kochen und Waschen. Fließendes Wasser gibt es in der Siedlung nur am Vormittag.

Vor ein paar Jahren hat Herr Olteanu in einem Gebrauchtwarenladen einen Fernseher gekauft, "dann bleibt man zu Hause und gibt kein Geld aus". Letzten Monat konnten die Olteanus die Stromrechnung nicht mehr bezahlen.

Dabei hat Dumitru Olteanu sich genau an das gehalten, was ihm seine Eltern eingeimpft hatten: einen qualifizierten Job suchen und nie aufhören zu lernen. Nach seinem Studium nahm er eine Stelle im Forschungszentrum von Elektroputere an, der größten Fabrik der Stadt, wo er 19 Jahre lang in einem Betonbunker Software entwickelte. Am Abend fuhr er Taxi, schrieb an seiner Doktorarbeit, lernte Programmiersprachen, paukte Französisch- und Englischvokabeln.

Auch seine Frau arbeitet, sie hat einen Buchhalterjob in derselben Fabrik.