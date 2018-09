Laut ist es in Salzburg in diesen Sommertagen. Durch die Getreidegasse wimmelt und wogt der Strom der Touristen, am Festspielhaus gaffen die Leute Spalier, viel Gelärm am Mozart-Haus, die Automobile laufen heiß im saisonalen Stau. Alles ist wie immer.

Still ist es in Salzburg in diesen Sommertagen. Wem noch die schrille Erregung in den Ohren nachklingt, die im Frühjahr, beim Eintritt von Haiders Rechtspopulisten in die österreichische Regierung, unter den Kunst- und Kulturmenschen ausgebrochen war, kann nur bass erstaunt sein über die formidable Ruhe, die jetzt über der Festspielstadt liegt. Salzburg, als ob nichts wäre.

Und alle, fast alle sind sie nun doch gekommen - die Künstler, die damals, in ersten, spontanen Reaktionen, mit ihrer Absage, ihrem Wegbleiben gedroht hatten. Fast alle haben sie sich inzwischen umbesonnen, haben sich, wie Festspielchef Gerard Mortier selbst, der zornig seinen Salzburger Job vor der Zeit hinschmeißen wollte, beeindrucken lassen vom starken Auftritt einer neuen politischen Öffentlichkeit im Lande und von den Argumenten derer, die nicht Boykott und Flucht, sondern die offene Auseinandersetzung, den Widerstand vor Ort für die bessere politische Strategie halten.

So weit, so nachvollziehbar - und dennoch irritierend. Diese kolossale Ruhe, diese Kunstbetriebsnormalität. Denn wo ist nun im Festivalalltag, zwischen Premieren und Prominenz, zwischen Nockerln und Nobelgarderoben, die politische Debatte geblieben? Der Salzburg-Besucher, der das Programm der Festspiele nach den Schleifspuren der aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen, nach den groß avisierten politischen Aktivitäten durchforscht, gerät ins Grübeln. Ist das Kleinmut, Resignation? Ist es der kluge Verzicht auf billigen Aktionismus? Oder ist dieses Auf und Ab ohnehin - unter den Bedingungen einer liberalen, permissiven, Kultur und Kulturkritik subventionierenden Gesellschaft - das unausweichliche Künstlerschicksal: kurze, folgenlose moralische Aufwallung, anschließend der Übergang zur Tagesordnung, business as usual?

Nicht nur irritiert, sondern deprimiert konnte sein, wer den offiziellen Festakt zur Eröffnung der Festspiele besuchte oder sich der Mühsal unterzog, die Politikerreden, die dort gehalten wurden, nachzulesen. Kein einziges klares Wort zum politischen Debakel, das die Republik in den vergangenen Monaten so heftig erschüttert hat. Stattdessen: ein Bundespräsident, der über "Sinnstiftung" und "europäische Werte" viel und gar nichts sagt

ein Kulturstaatssekretär der neuen schwarz-blauen Koalition, der über das Geben und Nehmen im kulturellen Grenzverkehr zwischen Österreich und Europa hudelt und, in einer schamlosen rhetorischen Volte, die "besten Werke einer gelegentlich übersteigerten Selbstkritik" (Kraus, Qualtinger, Bernhard, Jelinek) als Österreichs Beitrag zur europäischen Kultur vereinnahmt

schließlich, als Gastreferent aus der Schweiz, der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, der das Friedenswerk seiner Organisation preist und zuletzt, rührend schon, Mörikes An die Lampe als sein Lieblingspoem vorträgt - eine Rede, von der der Berichterstatter der Salzburger Nachrichten nur kopfschüttelnd mitzuteilen weiß, sie hätte gewiss bei jeder Indienststellung eines neuen Rettungswagens Furore gemacht, sei aber als Festspielouvertüre schlicht "verfehlt" gewesen.