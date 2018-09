Inhalt Seite 1 — Schwuler Papa, guter Papa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erst Grün, dann ein Fetzen Rot. Patchwork nennt sich das beliebte Hobby.

Es besteht aus dem originellen Zusammennähen von Stofffetzen. Da kann jeder in seinen vier Wänden den eigenen Geschmack unbeaufsichtigt wirken und wüten lassen. Die moderne Familie ist die gesellschaftliche Entsprechung. Neben dem Standardmodell Hetero-Ehe plus Kinder gibt es Patchworkfamilien in vielen Farben und Formen, vom gängigen Konkubinat über Varianten mit Stiefelternteil oder Untermieter bis zum lesbischen Mütterpaar oder dem schwulen Papa mit Freund.

Die Kinder aber, so das zählebige Vorurteil, leiden, wenn sich die Erwachsenen beim Patchworken ein ungehöriges Maß an Kreativität gönnen. Dem schwulen Vater wird Promiskuität, der lesbischen Mutter Männerhass unterstellt - als positives Vorbild würden beide nicht taugen. Für christliche Politiker ist schon die rechtliche Gleichstellung jeder Liaison, die vom klassischen Muster der Fortpflanzungseinheit Mann-Frau abweicht, ein "inakzeptabler Einschnitt in die gesellschaftspolitischen Grundvorstellungen" (Merkel) oder der "absolut falsche Weg" (Stoiber). Da kann es lange dauern, bis sich hierzulande gleichgeschlechtliche Paare ans Adoptieren oder - mithilfe von außen - ans Zeugen machen dürfen.

Dabei spricht nichts dagegen, dass Schwule und Lesben genauso gute Eltern abgeben. Von lesbischen Eltern erzogene Kinder, dies belegte die US-Psychologin Charlotte Patterson in mehreren Studien, zeichnen sich durch besondere emotionale Stabilität aus. Und eine Untersuchung des Gender Institute der Londoner School of Economics zeigt, dass sich heterosexuelle Väter die Homokollegen sogar zum Vorbild nehmen könnten: Die Soziologin Gill Dunne nahm die Vaterkarrieren von hundert homosexuellen Männern unter die Lupe. Fazit: Kommt es zur Trennung oder zur Scheidung, kann es für die Kinder von Vorteil sein, wenn der Papa homosexuell ist.

In den von Dunne untersuchten Beispielen erhielt jeder vierte geschiedene Schwule die Kinder zugesprochen. Genauso viele blieben Co-Erzieher. Und in fast allen übrigen Fällen blieben die Väter in engem Kontakt mit der Familie.

Wahrscheinlich weil bereits die Partnerschaft mehr auf Freundschaft denn auf sexueller Anziehung beruhte, vermutet Dunne.

"Als schwuler Vater machst du ein Nachdiplomstudium im Fach Leben", erzählte einer der Väter der Forscherin. Gleiches gilt offensichtlich für die Kinder.