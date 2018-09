Warm, mit Milch gefüllt. Weich, doch stark. Beschützend, alles verstehend.

Vor allem unsere Schwächen! Immer da, nie etwas für sich fordernd, schön, ach, es gibt kein Ende, wenn es um unsere Wünsche an die Mutter geht, da sind wir Kinder maßlos: Mama! So schreien Männer noch im Krieg und nicht selten Frauen, wenn sie selber gebären.

Die Mutter ist unsere erste Behausung. Zuletzt kehren wir wieder in eine Höhle zurück, aber immer weniger Menschen vermögen zu glauben, dass sie sich wie die erste öffnen wird und wir, aus ihr, noch einmal geboren werden. Die Mutter ist unsere einzige Chance, so besehen. Welche Bedrohung!

Sie setzt Kinder aus. Verliert das Interesse, lässt sie verhungern. Erstickt das Bündel nach der Geburt, vergräbt es im Sand. Eine Mutter kann zuschauen, wie ein Mann ein Kleines quält und tötet, jeden Tag steht es doch in den Zeitungen. Und zeugt dann mit ihm neue Kinder. Welch ein Schrecken!

Wir sagen dann gerne, so etwas sei ganz unnatürlich, beschwörend. Mutter Natur, sei uns gnädig! Soso. Natur also, was eine Mutter des Nachts durch kalte Wohnungsflure treibt, dem unglücklichen Gefiepe aus dem Kinderzimmer entgegen? Und des Morgens, wenn es im Kindergarten an ihr zerrt, das Bleibbleibbleibbleib! nur so gellt und sie sich wegreißt, in Richtung Arbeit, Geld verdienen, auch Natur, oder das gerade nicht? Gehört Wäscheaufhängen dazu? Die Herstellung einer Flotte von Walnussschalenschiffchen an langen Abenden für den Schul-Weihnachtsbasar? Was ist mit dem giftigen Herumgeschreie, wenn neben dem aufsässigen Nachwuchs plötzlich eine Frage kalt im Raume steht: Wozu das alles eigentlich? Und ob sich das ganze Theater lohnt.

Dürfen Mütter sich überhaupt solche Fragen stellen?

"Mein gesamtes Erwachsenenleben habe ich einer Frage gewidmet", schreibt die amerikanische Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy. "Ich wollte nicht nur herausfinden, wer ich eigentlich bin, sondern auch, wie es zu Geschöpfen wie mir gekommen ist."