Inhalt Seite 1 — Ich habe zu Hause gelernt, dass zu streiten etwas Schönes ist, dass man unterschiedliche Meinungen durchfechten kann, ohne dafür mit Liebesentzug bestraft zu werden Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Wenn man mich betrachtet, soll man spüren, dass ich daran glaube, dass der Mensch immer etwas tun, immer etwas bewegen kann. Das wünsche ich mir. Ich bin der Sohn von Überlebenden der Schoah. Meine Eltern standen auf Schindlers Liste. Ich bin der Beweis dafür: Es lohnt sich immer, etwas zu tun. Ich würde sonst nicht leben. Was immer man tut, man hat sich dazu entschieden. Die Fähigkeit des Menschen, sich entscheiden zu können, ist die Qualifikation der Freiheit, ist sein Fingerabdruck. So werden Kinder eben nicht als Rassisten geboren und nicht als Nationalisten oder Antisemiten, vielmehr ist es die Entscheidung der Erwachsenen, ob sie den Fluss des Giftes unterbrechen wollen. Ich wünsche mir eine Streitkultur, in der Menschen, die sich nur anpassen, kein Vorbild sind, sondern diejenigen, die ihr Gesicht zeigen, die deswegen auch anstrengend sind, gesehen und geschätzt werden. Das ist ein Prozess, für den man viel Geduld haben muss.

Ich habe zu Hause gelernt, dass zu streiten etwas Schönes ist. Ich habe als kleines Kind beobachtet, wie meine Eltern sich miteinander stritten, mit Freunden und auch mit mir. Ich habe den Begriff Solidarität zu Hause gelernt, habe meine Eltern genervt, abends nicht wegzugehen, und wenn sie dann nicht weggegangen sind und in der Tat ein Opfer für mich gebracht hatten, gab es das Gefühl, dass wir alle drei bereichert waren. Ich habe zu Hause gelernt, dass man unterschiedliche Meinungen durchfechten kann, ohne dafür mit Liebesentzug bestraft zu werden. Nur Menschen, die ich nicht ernst nehme oder die sich selbst nicht ernst nehmen, mit denen streite ich mich nicht. Mein Vater, meine Mutter und ich, wir stritten oft zu dritt und immer in der Küche. Mein Vater kam bis zu meinem Abitur jedes Mittagessen vom Geschäft nach Hause, und wenn es nur für 20 Minuten war. Die Fahrtzeit war länger als die Zeit, die wir zusammen waren, aber jeden Mittag aßen wir gemeinsam zu Hause. Als ich dann studierte, versuchte ich diese Tradition mindestens dreimal in der Woche aufrechtzuerhalten.

Wir brauchen Pädagogen, die bereit sind, sich mit Kindern und Jugendlichen zu streiten, und zwar um die anderen Antworten, die nicht opportun sind. Ich strenge mich an, Menschen davon zu überzeugen, dass sich zu streiten etwas Gutes ist. Auch mit sich selbst muss man um eine Entscheidung streiten. Ich gebe nicht auf. Das ist anstrengend, und am Ende eines Leben mag sich kaum etwas verändert haben. Aber was auch immer man erreicht hat, und sei es auch nur sehr wenig, es ist für den Nächsten mehr, als wenn man selbst gar nichts getan hätte. Ich spreche viel in Schulen mit Schülern. Die haben ein Problem, das ist die Generation ihrer Eltern. Diese heute 40- bis 50-Jährigen hatten mal einen Traumberuf, der hieß: Assistent. Assistent der Geschäftsführung, Assistent des Bundestagsabgeordneten, Assistent des Professors. Vier, fünf Jahre waren sie Kofferträger mit der Gewissheit, dass sie einmal selbst Professor, Geschäftsführer oder Bundestagsabgeordneter sein würden, mindestens Landtagsabgeordneter.

Diese heutige Elterngeneration ist ausgerechnet die Generation, die in ihrer Jugend angetreten war, anarchisch zu sein und antiautoritär zu erziehen.

Stattdessen hat sie Anpassung zur Methode erhoben als Garantie auf eine beamtete Lebensperspektive. Wir haben in Deutschland - nach meinem Verständnis - in den meisten Elitefunktionen diese Mittelmäßigen sitzen.

Deswegen ist hierzulande Elite allgemein negativ besetzt. Die Eltern dieser 40- bis 50-Jährigen waren die Eltern, die ihre Biografie vergessen wollten.

Man muss sich bewusst sein, dass Geschichte immer auch Familiengeschichte ist.