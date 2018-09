Unseren Nachbarn aus Österreich wird in letzter Zeit ja viel Eigenartiges nachgesagt. So kursiert das Gerücht, dass bei Häusern made in Austria die Holzbauweise vorherrsche, weil die heimischen Baumeister den gesamten Steinvorrat des Landes für die Errichtung von so genannten Alpen verbraucht hätten. Hinterhältig ist auch die Behauptung, man könne im Land der Handküsse und Professorentitel nicht mit Geld umgehen. Natürlich ist das alles Firlefanz.

Bereits im vorletzten Jahrhundert hat nämlich der österreichische Finanzexperte Johann Nepomuk Nestroy sein berühmtes erstes Axiom der Kapitalmarkt-Theorie formuliert und damit die Finanzwissenschaft auf ein solides Fundament gestellt. Es besagt, dass die Herrschaften, die anno Tobak das Geld erfanden, einen schweren Fehler gemacht haben, weil sie nicht dafür sorgten, dass es immer genug davon gibt. Seitdem versuchten Generationen von Börsianern aus aller Welt, das Nestroysche Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Ihre Gegenthese: An der Börse wird aus Geld sogar noch mehr Geld.

Weil man zur wundersamen Mehrung des eigenen Kapitals allerdings immer die richtigen Informationen braucht - und zwar zum richtigen Zeitpunkt -, hat dieser Ansatz bisweilen etwas gehakt. Ganz klar, dass nur jemand aus der Heimat des Finanzgenies Nestroy zeigen konnte, wie's richtig geht. So dachten wohl die Damen und Herren von der Bank Austria, als sie im Juni eigene Aktien kauften - zum Preis von um die 50 Euro. Das erwies sich als kluger Schachzug, denn nach Bekanntgabe des geplanten Aktientausches mit der Münchner HypoVereinsbank stieg der Kurs der Papiere bis auf 65 Euro, um sich dann in der Gegend von 62 Euro einzupendeln. Der Buchgewinn der Bank: rund 290 Millionen Schilling.

Natürlich rief dieser Vorgang die Gralshüter der Transparenz auf den Plan - die Fondsmanager. Sie waren ob des guten Geschäfts völlig aus dem Häuschen und monierten, dies seien Gewinne aus Insiderhandel, weil das Management der Bank Austria zum Zeitpunkt des Aktienrückkaufs bereits von den Verhandlungen mit den Bayern gewusst habe. Die Banker kontern, das Rückkaufprogramm sei bereits im Jahr 1999 von ihrer Hauptversammlung genehmigt worden.

Närrische Recherchen haben ergeben, dass den Geldverwaltern der Fondsgesellschaft wohl nur deshalb vor Wut die Nockerln vom Teller geflogen sind, weil sie mehrheitlich auf der Verkäuferseite gestanden haben und ihnen ein schönes Schnäppchen entgangen ist. Wetten, dass sie brav die Klappe gehalten hätten, wenn auch sie an diesem Deal verdient hätten? Wir Piefkes rufen den traurigen Brüdern jenseits der Grenze daher aufmunternd zu: "Nicht ärgern! Euer Geld ist nicht weg, es gehört nur jemand anderem." Und ein wenig Schmäh hat noch niemand geschadet.

