Athleten reisen leicht. Hoffnungen sind zollfrei. Favoritenbürden passen ins Handgepäck. So haben es die Olympiakämpfer bequem: Ticket, Boarding Pass - und ab nach Sydney. Aber ihr Boot, ihr Pferd, ihre Wettkampfausrüstung - da ist das komplizierter.

Die 5,20 Meter langen Stabhochsprungstangen reisen als Sperrgepäck im Flugzeugrumpf. Ruderboote und Segeljollen schwimmen selbstverständlich - an Deck eines Containerschiffs. Die waren längst von Hamburg und Rotterdam auf ihre sechs Wochen lange Reise durch den Indischen Ozean aufgebrochen, als für die Olympiapferde die letzte Etappe auf dem Weg nach Australien begann. Am 8.

August. In der Quarantäneschleuse.

Von jenem Tag an waren die Pferde hinter einigen Kilometern Doppelzaun in ihren Trainingszentren Warendorf (Springreiten), Kronberg am Taunus (Dressur) und im bayerischen Kreuth (Military) kaserniert. Für gut zwei Wochen exterritoriales Gebiet mit eigener Wäscherei. Ehe Reiter und Pfleger es betreten durften, wurden sie täglich aufs Neue keimfrei gemacht. Und mussten sich sofort umziehen. Verließen sie das Gelände wieder, hatten sie ihre Kleider zurückzulassen. Die wurden innerhalb der Quarantänezone gereinigt und anderentags hinter dem Zaun wieder getragen.

Australien ist seit Jahrzehnten frei von Pferdeseuchen. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne durfte kein Pferd seinen Huf auf den Boden des gesegneten aseptischen Pferdelandes setzen. Die Olympischen Reiterspiele wurden nach Stockholm ausgelagert.

Diesmal ist es anders. Am 24. August schreiten die deutschen Olympiapferde mit rund drei Dutzend anderen ebenfalls garantiert keimfreien Rassepferde aus keimfreien Anhängern durch einen keimfreien Korridor auf dem Frankfurter Flughafen in den keimfreien Frachtraum eines eigens für Pferdetransporte umgebauten Jumbos und beziehen ihre Jet-Stalls. Zwei Pferde pro Transporteinheit, an den Seiten gepolsterte offene Aluminiumkisten. Für drei Tage ist der Rhein-Main-Flughafen der zentrale Verladebahnhof für rund 200 europäische Olympiapferde.

Wenn es ein Stockwerk über ihrem dämmrigen Laderaum heißt: Put your seats in an upright position, knabbern sie schon am frischen Heu, das in Netzen vor ihren Mäulern hängt. Eine Treppe führt ins Obergeschoss, wo 24 keimfreie Menschen von keimfreien Stewardessen betreut werden. Reiter, Pfleger, Tierarzt, Schmied - für mehr ist in der Spezialmaschine kein Platz.