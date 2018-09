Der Bundeskanzler verkündete kürzlich die neue deutsche Weltoffenheit. Das hat er auch bestimmt ernst gemeint. Doch entspricht es der Wirklichkeit? Die Erfahrungen der 35 ausländischen Studenten, die - ausgewählt aus 2000 Bewerbern - in Hamburg-Harburg am neu gegründeten Northern Institute of Technology (NIT) in diesen Tagen ihr Studium der Ingenieurwissenschaften aufnehmen wollen, geben ein völlig anderes Bild.

Die angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure aus China, Mexiko, Ägypten, Rumänien und der Türkei haben ein Stipendium, das Studiengebühren und die Unterkunft deckt. Für die Lebenshaltungskosten müssen sie selber sorgen. So weit, so gut. Im Übrigen aber war der Weg nach Hamburg-Harburg ein Hindernislauf. Dass sie bei der Visaerteilung 10 000 D-Mark Sicherheit deponieren mussten, empfanden die Bewerber noch nicht als unüberwindliche Hürde. Befremdlich empfanden sie allerdings, dass sie sich per Unterschrift verpflichten mussten, Deutschland innerhalb von drei Wochen nach Studienabschluss zu verlassen. Andernfalls: Abschiebung! Weltoffenheit ist eben auch eine Frage des Stils.

Noch schwieriger gestaltet sich der eigentliche Antrag auf das Visum für die Bewerber. "Diese müssen werktäglich", heißt es in einem Bericht des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Peking, "zwischen 10 und 11 Uhr bei der Visastelle anrufen, um sich einen Termin für die Abgabe ihres Visaantrages geben zu lassen. Dort durchzukommen kann vier Wochen und länger dauern - täglich einstündige Wahlversuche vorausgesetzt." Die Prozedur in der Ausländerbehörde in Deutschland, wohin der Antrag geschickt wird, schließt sich an. Im günstigsten Fall gilt das Schweigefristverfahren: Ein Visum wird erteilt, wenn die Ausländerbehörde nicht binnen 23 Tagen Einspruch einlegt.

Willkommen im weltoffenen Deutschland!

Früh übt sich Nun auch noch Jugendliche. In dieser Woche wird in den USA voraussichtlich Alexander Williams hingerichtet - er wäre dann der fünfte Exekutierte dieses Jahres, der sein Verbrechen noch als Jugendlicher beging. Weitere werden folgen, denn die Zahl der Verurteilten wächst. In den vergangenen zehn Jahren haben die USA bereits 14 Straftäter hingerichtet, die zur Tatzeit noch nicht erwachsen waren. Das Land bricht damit einen einsamen Rekord: Auf solch eine Zahl kommt nach Angaben von amnesty international nicht einmal der Rest der Welt zusammen. Selbst China, das ansonsten nicht zimperlich mit der Todesstrafe umgeht, kennt bei Kindern und Jugendlichen inzwischen Gnade.

Bis auf wenige Ausnahmen respektieren die meisten Länder inzwischen den Internationalen Pakt über politische und bürgerliche Rechte der Vereinten Nationen. Der verbietet seit 1976 Hinrichtungen von unmündigen Tätern.

In den Vereinigten Staaten interessiert das jedoch wenig. Hier sinkt derzeit eher die Hemmschwelle. Unter dem Motto "Gewöhnung von Anfang an" verkaufen Spielzeugläden seit einigen Wochen eine Puppe, die an den elektrischen Stuhl gekettet ist. Auf Knopfdruck verdreht "Deathrow Marv" die Augen, sein Körper verzerrt sich, und er stöhnt seine letzten Worte: "Ist das alles, ihr Schwuchteln?" Das ist alles.