Moskau

Das Wasser stand brusthoch im Boot. Offiziere und Matrosen schnappten nach dem letzten Sauerstoff. Die Totenstille lastete auf ihnen wie der Anblick der Stahlträger unter der Kabinendecke. Motoren und Reaktoren waren längst abgestellt. Was sich noch bewegte, schwamm im Wasser um die Männer herum: Kot und die Leichen der Kameraden. Die russische Besatzung des gesunkenen U-Boots wartete auf Hilfe, die nicht kam. Nach drei Tagen packte die Seeleute der Mut der Verzweifelten. Sie brachen aus dem U-Boot aus und kamen kurz darauf an die Wasseroberfläche - mit zerfetzten Lungen, blauen Gesichtern, Blutschaum vor dem Mund, aber lebend.

Das war 1983. Damals sank ein sowjetisches Atom-U-Boot der Charly-1-Klasse vor Kamtschatka. Hoch über dem U-Boot sicherte die Sowjetmarine die Unglücksstelle gegen den Feind, ohne die Matrosen zu retten. Nur weil sich die Besatzung selber half, überlebten 103 von 120 Menschen. Den Männern der vor zwei Wochen gesunkenen Kursk war dieser Weg versperrt. Viele starben schon bei der Explosion im U-Boot. Die Überlebenden waren zu tief auf dem Grund der Barentssee eingeschlossen: Jeden Matrosen außerhalb des Schiffes hätte der Wasserdruck zermalmt. Doch die Lage der Männer in ihrem Stahlsarg ähnelte jener von 1983. Sie dienten dem Staat, der sie im Stich ließ. Schon der sowjetische Galgenhumor wusste: "Die Rettung der Ertrinkenden ist Sache der Ertrinkenden."

Die russischen Streitkräfte wollten über das Unglück vom 12. August das graue Wasser der Barentssee spülen lassen. Erst als die amerikanische Aufklärung Alarm schlug, räumte der Marinesprecher eine "Störung" ein. Erst wollten die Admiräle Funkkontakt mit der Kursk gehabt haben, dann hatten sie angeblich Klopfzeichen gehört. Vier Tage lang bliesen sich Politiker und Offiziere auf, sie kämen mit dem Unglück allein zurecht. Danach bat Russland offiziell um westliche Hilfe. Als Briten und Norweger ihre SOS-Trupps in Marsch setzten, erklärten Militärs und Minister die Seeleute plötzlich für tot. Die Flottenführung verwirrte die Öffentlichkeit mit einem Dutzend Versionen darüber, wie lange der Sauerstoff wohl reichen würde. Die Namen der Besatzung hielt sie geheim, sodass sich möglichst viele Matrosenmütter Sorgen machten.

Der Oberkommandierende Wladimir Putin befehligte das Chaos sechs Tage aus der Sommerfrische am Schwarzen Meer.

Der Untergang der Kursk ist eine Chronik der Lügen, der Feigheit vor den Fakten, des staatlichen Versagens. Hat sich in Russland seit 1983 gar nichts verändert? Sind immer noch dieselben Apparatschiki am Werk, die für ein paar Tonnen geheimes Staatsblech am Meeresgrund Menschen in beliebiger Zahl über die Klinge springen lassen? Warum scheiterte der russische Staat in dieser selbst geschaffenen Krise? Warum tauchte der Oberkommandierende Putin ab, als sein modernstes U-Boot sank? Dieser Mann zog aus, um sein Land ins 21.

Jahrhundert zu führen. Ist dieses Russland in Wirklichkeit handlungsunfähig?