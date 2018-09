Rottach-Egern, 13. August 2000. Indien wird für Deutschland immer interessanter: als entstehende technologische Großmacht, als riesiger potentieller Markt, schließlich als ein gewaltiges Reservoir von Computerspezialisten. Diese drei Themen bildeten denn auch die Schwerpunkte des diesjährigen Treffens der vor neun Jahren von Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Rao eingesetzten Beratungsgruppe.

Wirtschaftliche Entwicklung

Mit einer Bevölkerung, die im Mai die Ein-Milliarden-Grenze überschritten hat, ist Indien nach der Zahl seiner Einwohner das zweitgrößte Land der Erde. Zwar leben 500 Millionen von weniger als einem Dollar am Tag; nur die Hälfte aller Inder kann lesen und schreiben; das Elend zumal auf dem flachen Land ist groß. Aber seit 1991, als Indien seine starre sozialistische Wirtschaft zu liberalisieren begann und sich öffnete, zwölf Jahre nach China, geht es stetig aufwärts. Indien löst sich mit Macht aus der Stagnation und der Einkrümmung auf sich selbst.

Auf der Liste der schnell wachsenden Nationalwirtschaften steht Indien an sechster Stelle. Die jährliche Wachstumsrate liegt dieses Jahr bei 6-7 Prozent. Die Inflationsrate ist von 17 Prozent auf 6 Prozent gesunken. Die Exporte werden von Jahr zu Jahr gesteigert. Die Währungsreserven - vor zehn Jahren fast null - betragen $ 36 Milliarden. Das Land ist weltweit der größte der größte Erzeuger von Milch, Reis, Zucker und Tee. Auf einmal ist die Gegenwart nicht mehr einfach die Verlängerung der Vergangenheit, sondern die Startrampe in die Zukunft.

Mängel der Infrastruktur

Indes lassen die Reformen noch vieles zu wünschen übrig. Die ökonomische Infrastruktur - Straßen, Bahnen, Häfen, Flughäfen - ist so unzureichend wie die gesellschaftliche Infrastruktur: Bildung und Ausbildung, Gesundheitswesen und Sozialfürsorge. Die Energieversorgung ist mangelhaft, Stromausfall eine ständige Erscheinung. Die Inder haben jetzt ein ehrgeiziges Infrastrukturprogramm aufgelegt - 700 Milliarden Dollar sind dafür in diesem Jahrzehnt nötig. Den größten Teil davon erhofft sich Neu-Delhi aus dem Ausland.

Nun sind Pläne in Indien eines, die Realität der Durchführung aber etwas ganz anderes. Deutsche Firmen klagen über vielfältige kleinliche Behinderungen. Zwar ist der Papierkrieg etwas eingeschränkt worden, doch der Genehmigungswahn treibt weiter seine Blüten. Die Bürokratie läßt sich auch durch die Lockerung der Gesetze nicht unbedingt zu einer Lockerung ihrer hergebrachten Strenge und Umständlichkeit verleiten. Und die Korruption blüht, in kleinem wie in großem Stil. Nicht umsonst spricht Salman Rushdie von der Indian Theory of Relativity: "Everything is for Relatives".