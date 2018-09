Ob's noch steht, das Haus in Andernach am Rhein, in dem am 16. August 1920 einer der besten Dichter Amerikas zur Welt gekommen ist? So fragten wir, ganz nebenbei, anlässlich des 80. Geburtstags von Charles Bukowski im vergangenen Monat. Und ob! Und ob!, schallt es aus Andernach zurück. Oberbürgermeister Achim Hütten selber schreibt uns und legt auch ein Foto bei. Da ist es, das Geburtshaus von Heinrich Karl Bukowski (deutsche Mutter, amerikanischer Vater), wohl erhalten, ja fast in neuer Pracht, und eine Gedenktafel trägt es auch, aus Bronze (dafür hat schon die Charles-Bukowski-Gesellschaft gesorgt).

Und wir müssen sie zitieren, weil man diesen Satz, diese Tatsache, dass es Charles Bukowski gab und in seinen herrlichen Gedichten (perfekt ins Deutsche übersetzt von Carl Weissner) immer noch gibt, gar nicht oft genug wiederholen kann: "In diesem Haus wurde Charles Bukowski (1920-1994) geboren. Charles Bukowski (1920-1994) was born here in this house. Dans cette maison fut né Charles Bukowski (1920-1994)." "Außerdem", schreibt Oberbürgermeister Hütten, "erinnert eine eigens eingerichtete Charles-Bukowski-Ecke in unserer Stadtbibliothek an den großen Sohn Andernachs." Thank you, merci, Danke schön!