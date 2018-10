Das Angebot klingt verlockend: Acht Tage Türkische Riviera im Fünf-Sterne-Hotel für 399 Mark, Halbpension und Ausflüge inklusive. Mit solchen Preisschnäppchen verführt der Kaffeegroßhändler Tchibo seine Kunden seit mittlerweile drei Jahren dazu, ihren Urlaub beim Bohnenkauf quasi im Vorbeigehen zu buchen. Das Konzept ist denkbar einfach: Aus dem Ladenregal einer der rund 940 Tchibo- und Eduscho-Filialen nimmt der Kunde den Katalog mit nach Hause. Dort sucht er sich das für ihn passende Angebot heraus und bucht es per Telefon. Für 24 Pfennig die Minute.

Das Gros der Touren führt in klassische Pauschalreiseländer und kostet nur wenige hundert Mark. So geht es bereits von 269 Mark an für eine Woche nach Malta, von 469 Mark an nach Mallorca und für 1398 Mark 14 Tage alles inklusive in die Dominikanische Republik. Insgesamt werden 17 Urlaubsorte in 13 Ländern angeboten. Ganz neu im Programm sind Mauritius (acht Tage von 1998 Mark an) und Peking (von 1098 Mark an).

Angesichts solcher Preise stellt sich so mancher die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Marketingleiter Michael Meyer: Wir können unsere Reisen unter anderem deshalb so preiswert anbieten, weil wir nur über geringe Personalkosten verfügen. Eine Beratung wie im Reisebüro gibt es bei uns nicht. Außerdem liegt ein Großteil der Angebote außerhalb der Hochsaison, sodass wir die Kontingente günstig einkaufen können.

Auch andere Handelsunternehmen haben längst das lukrative Geschäft mit dem preiswerten Pauschalurlaub erkannt und treten als Reisemittler auf. So bietet die Supermarktkette Spar seit einigen Jahren einen eigens für ihre Kunden produzierten Prospekt mit Billigreisen an. Neckermann legt für die Versandbesteller eine eigene Broschüre auf, und auch die Tankstellenkette Aral ködert ihre Kunden mit günstigen Reiseangeboten.

Natürlich stellen Tchibo und Co. ihre Pauschalpakete nicht selbst zusammen.

Als Mittler offerieren sie ausschließlich Reisen, die aus dem Sortiment renommierter Veranstalter stammen. So arbeitet der Kaffeeröster zum Beispiel mit dem Direktvertreiber Berge und Meer zusammen, an dem der Veranstalter FTI beteiligt ist. In den Filialen der Supermarktkette Spar und bei Aral werden Reisen von Berge und Meer angeboten. Kaufhausriese Neckermann erstellt den Katalog für seine Versandkunden selbst. Überschneidungen mit dem Angebot von Neckermann Reisen gibt es dabei kaum.

Wie wichtig Nebengeschäfte für Tchibo mittlerweile geworden sind, belegen die Zahlen: Über 50 Prozent seines Umsatzes von 5,4 Milliarden Mark bestreitet der Kaffeeröster mit anderen Produkten als mit Lebensmitteln. Zwar nimmt die Reisesparte nur einen sehr geringen Teil davon ein. Die Gästezahlen sprechen jedoch für sich. Buchten im Jahr 1999 rund 35 000 Urlauber ihre Reise bei Tchibo, so sollen es in diesem Jahr bereits weit über 40 000 sein. Dass sein Unternehmen mit dem Angebot lediglich einen kleinen Teil des Marktes anspricht, darüber ist sich Marketingleiter Meyer im Klaren. Doch das dürfte die Verantwortlichen des Hamburger Kaffeegroßhändlers angesichts der Zahlen nicht die Bohne interessieren.