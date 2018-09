Von Gott Gesandte erkennt man nicht gleich auf Anhieb. Da knattert zum Beispiel einer auf seiner uralten Suzuki herum, als käme er gradwegs vom Schrottplatz. Oder vom düsteren Ende der Straße, wie es in einem der Songs im Film heißt. Doch wenn er sein Instrument holt und losspielt, ist das egal.

Dann zählen Rhythmus, Feeling, Groove, dann mag man ihm fast glauben, was er behauptet: dass er beim Musizieren mit Jesus spricht. Und der mit ihm.

Freilich: Ein Heiliger ist er dennoch nicht, unser Mopedfahrer. Eher ein Chaot, der auf seine ganz persönliche Art Kontakt zu den himmlischen (und sonstigen) Mächten sucht. So wie die junge Frau aus der Chipsbude so wie der Fahrkartenverkäufer, der sich die Seele aus dem Leib singt, oder der junge Manager, der an die eine große Chance glaubt. Dass sie und ein paar andere sich schließlich zusammenraufen und für eine Weile fast den Olymp stürmen, grenzt tatsächlich an göttliche Fügung. Wenngleich die Götter hier seltsame Namen tragen. Wilson zum Beispiel. Oder Elvis. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte, die hat mit all dem nur am Rand zu tun. Eine mitreißende Hymne an die Musik, mit viel Lokalkolorit und gleichsam universell gültig eine witzige, dennoch ernsthafte Reflexion darüber, wie Musik in einer ziemlich öden Welt kleine Wunder vollbringt: Das alles ist dieser Film, mit dem der Regisseur nun auch seine Kritiker überzeugen konnte.

Hatte man ihm in früheren Werken, in denen immer wieder die Musik, aber auch Tanz und Choreografie eine Rolle spielen, einen Hang zur Schwere vorgeworfen, so bewunderte man jetzt Tempo, Leichtigkeit und das frische Spiel der Laiendarsteller. Hier schien er, der sich bereits in vielen Formen vom Liebesfilm bis zum Historienepos versucht hatte, endlich seine Form gefunden zu haben. Und auch der Soundtrack wurde ein Erfolg. Wie heißt der Film?

Auflösung aus Nr. 38: Die Sehnsucht der Veronika Voss. Die Geschichte eines vergessenen, morphiumsüchtigen Ufa-Stars war - nach Die Ehe der Maria Braun und Lola - der dritte Teil des filmischen Zyklus über die Nachkriegszeit, den Rainer Werner Fassbinder in den Jahren vor seinem Tod 1982 realisierte. Die Titelrolle spielte Rosel Zech