Selbst hoch über den Wolken bleibt Walter Riester derzeit von Lobbyisten nicht verschont. Der Flug von Stuttgart nach Berlin dauert eigentlich nicht lang, doch dem Sitznachbarn des Arbeitsministers reichte es für einen Kurzvortrag über die "aufzehrende Immobilie". Ein Kunde kann bei diesem Modell im Alter sein Haus einer Bank überschreiben - im Tausch gegen eine Rentenzahlung bis zum Tod. Er komme aus der Bausparabteilung einer großen deutschen Bank, so Riesters Flugbekanntschaft, und gehe der Bundesregierung bei der Förderung solcher Modelle gern zur Hand.

So geht es ständig in diesen Tagen. Mit der Vorlage des Renten-Gesetzentwurfs Anfang dieser Woche und dem Start der parlamentarischen Beratungen geht das Gerangel um die kapitalgedeckte Altersvorsorge jetzt erst richtig los. Schließlich geht es um ein gigantisches Geschäft: Mit 19,6 Milliarden Mark will allein die Regierung die private Vorsorge fördern, das Anlagevolumen der privaten Sparer wird ein Vielfaches betragen. Plötzlich haben unterschiedlichste Gruppen ihr Interesse am Rentengeschäft entdeckt: Investmentbanker und Lebensversicherer, Feministinnen und Häuslebauer, Tarifpolitiker und Ökologen.

Mit der Vorlage von Riesters Gesetzentwurf stehen die Verlierer und Gewinner der ersten Runde fest. Wer zum Beispiel zwecks Altersvorsorge in sein Häuschen investiert, kann dafür keine neuen Zuschüsse oder Steuerrabatte erwarten. Für Immobilienbesitzer, so Riesters Begründung, gebe es von der Eigenheimzulage bis zum Baukindergeld bereits genug Förderinstrumente. Auch die Frauen haben beim Streit um die kapitalgedeckte Rente nicht viel zu erwarten. Wegen ihrer höheren Lebenserwartung müssen sie in der Privatversicherung höhere Beiträge zahlen als Männer. Das Arbeitsministerium wollte zwar eigentlich einheitliche Unisex-Tarife für beide Geschlechter vorschreiben, ließ aber wegen rechtlicher Probleme schnell wieder davon ab. Als die SPD-Frauen am Montag im Parteivorstand protestierten, versprach der Minister nur, die Angelegenheit zu prüfen. Sein Gegenargument: Andere Teile der Rentenreform bringen für Frauen mit Kindern deutliche Verbesserungen.

"Wir schaffen in Deutschland einen neuen Volkskapitalismus"

Bessere Chancen haben die Ökologen. Umweltpolitiker wie der grüne Parlamentarier Reinhard Loske und der SPD-Fraktionsvize Michael Müller wollen das neue Rentengesetz mit einem Nachhaltigkeits-Passus bereichern. Pensionsfonds und große Versicherungen sollen verpflichtet werden, über die ökologischen und sozialen Folgen ihrer Investitionen zu berichten. Ausgerechnet im liberalen Großbritannien gibt es solch eine Berichtspflicht bereits - mit der Folge, dass sich immer mehr private Anleger für Fonds mit ethischen Mindeststandards entscheiden.

Der Versicherungskonzern Gerling und die Schweizer Privatbank Sarasin & Cie haben bereits Interesse gezeigt. Gemeinsam mit Vertretern der Umweltorganisation Germanwatch warben sie bei Berliner Politikern für das britische Modell. "Allein die Berichtspflicht hat schon eine enorme Wirkung", glaubt Loske. Dem SPD-Abgeordneten Müller gehen die Vorschläge nicht weit genug. Lieber noch würde er institutionellen Anlegern vorschreiben, einen Teil der Erträge in Infrastrukturprojekte zu investieren. "Wir schaffen in Deutschland gerade einen neuen Volkskapitalismus", sagt er. "Jetzt müssen wir auch darüber debattieren, wie das Geld sinnvoll angelegt wird."

Dabei mischen neuerdings sogar die Gewerkschaften kräftig mit. Die Rentenreform betrachten sie ohnehin stets als ihre Angelegenheit. Anlaufstelle für Finanzberater, Fondsmanager und Analysten wie in diesen Tagen waren sie jedoch noch nie. Den Unterschied bekommt derzeit beispielsweise Klaus Lang zu spüren. Offiziell ist er Büroleiter des IG-Metall-Vorsitzenden Klaus Zwickel, inoffiziell einer der einflussreichsten Strippenzieher der Gewerkschaftsszene. Mit anderen Worten: Lang ist Lobbyist.