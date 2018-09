Ein überaus witziges, ein wunderbar ironisches Buch. Für mich persönlich hat es noch einen ganz besonderen Vorzug: Es entlastet mich. Denn es zeigt, dass die Liebe zu den USA jeden Spott verträgt, ja, dass die Liebe mit dem Glossierenswerten wachsen kann. Ich gehöre zu jenen Miesmachern, die es einfach nicht lassen können, nach jeder USA-Reise den American way of life von neuem auf die kulturkritische Schippe zu nehmen. Dabei würde ich jeden Antiamerikanismus weit von mir weisen. Ich mag Land und Leute, sogar sehr.

Ich habe etliche Freunde dort. Ich reise immer wieder hin, je älter ich werde, desto lieber, weil sonst kein Land der Welt eine so spektakuläre Natur mit so viel Wohlerschlossenheit und alltäglicher Freundlichkeit verbindet.

Aber jetzt stoße ich in Bill Brysons Streiflichtern aus Amerika auf genau alles das, was mir ein so schlechtes Gewissen macht: dieselben Themen, dieselben glossierenden Attitüden und denselben nur notdürftig mit Ironie getarnten Hochmut. Doch Bryson ist gebürtiger Amerikaner!

Des Rätsels Lösung: Er hat mit seiner Familie zwei Jahrzehnte in England gelebt, ist dort mit seinem England-Buch Reif für die Insel bekannt geworden und erst vor kurzem in die USA zurückgekehrt. Ein britisch geprägter, in die fremd gewordene alte Heimat zurück exilierter US-Ethnologe. Aber er liebt sein Land. Unverzüglich nach seiner Heimkehr hat er für die night & day-Beilage der Mail on Sunday jene Kolumnen geschrieben, die nun sein Buch zusammenfasst.

Was beobachtet er? Beispielsweise eine ungeheure Zahl abnorm dicker Menschen, die am allerliebsten von Diätplänen und pharmazeutischen Schlankmachern reden, aber auf ihren Wegen zu den Paradiesen der Junk-Food-Küche jede körperliche Bewegung meiden, um dort vollends mit Süßigkeiten und Fett abgefüttert zu werden

eine Natur, die sich peinlichsten Schutzes erfreut, und einen allerorten und immerzu motorisiert geführten Generalangriff auf sie durch Technoterroristen mit Buggies, Snowmobiles, Motorboats, 4WDs und röhrenden Easyriders

eine Unterhaltungsgesellschaft, deren - inzwischen freilich globalisierte - Reklameödnis die allerseits akzeptierte Form der Verblödung ist. "Das Problem mit den Werbespots ist ihre Allgegenwärtigkeit.