Es ist hilfreich, sich die Lage in Jugoslawien aus der Sicht seines amtierenden Präsidenten vorzustellen. Der Wahlsonntag: Slobodan Milosevic sitzt in seiner Villa und lässt sich von einem Adjutanten laufend die neuesten Ergebnisse bringen. Mit wachsendem Entsetzen betrachtet er die Meldungen, die ihn nach und nach erreichen. Er muss zur Kenntnis nehmen, dass er die Wahlen gegen seinen Konkurrenten, Vojislav Kostunica verliert - wenn er nicht etwas unternimmt.

Er hat das nicht erwartet. Sonst hätte er nicht vorgezogene Wahlen ausgeschrieben. Und jetzt hört er von den Freudenausbrüchen auf den Straßen Belgrads, von den Tausenden, die sein Ende feiern

er hört, wie seine Gegner Zahlen veröffentlichen und von seiner "verheerenden Niederlage" sprechen. Und dann gibt es noch die Politiker des Westens. "Respektieren Sie den Willen des Volkes! Treten Sie zurück!", rufen sie ihm über die Fernsehstationen zu. Es sind die gleichen Politiker, die ihn während des Nato-Krieges zum Dämonen gestempelt hatten. Da mochte in Milosevic durchaus ein Gefühl der Belagerung aufkommen. Aber das kennt er, das ist er gewohnt.

In der Stunde der Bedrohung ist Milosevic am stärksten

Wie war das noch 1996? Drei Monate lang gingen Hunderttausende auf die Straße, um gegen den Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen zu demonstrieren.

Wochenlang schwieg Milosevic. Er schwieg und wartete auf den richtigen Augenblick. Am Ende gab er nach, aber gewann doch. Die beiden führenden Oppositionellen Vuk Draskovic und Zoran Djindjic lagen sich in den Haaren, kaum dass sie ihren vermeintlichen Sieg errungen hatten. Sie wollten an die Macht, an Pfründen und Privilegien. Am Ende lag ihre Koalition Zajedno in Scherben. Sie waren ausgezogen, um Milosevic zu erlegen, aber sie hatten das Land noch tiefer in die politische Depression gedrückt.

Und wie war das während des Krieges gegen die stärkste Militärmacht der Welt?