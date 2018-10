Spree heißt der Fluss zwischen Friedrichshain und Kreuzberg an seinem nördlichen Ufer stand 28 Jahre lang eine Mauer. Niemand sollte den Fluss überqueren wer es versuchte, riskierte sein Leben. Die einzige Brücke von der einen Seite zur anderen blieb für Autos und Züge gesperrt. Nur Fußgänger durften sie benutzen. Sie mussten über viel Geduld verfügen und einen gültigen Ausweis haben, sie mussten Eintritt zahlen und rechtzeitig wieder zurücksein, sonst bekamen sie Schwierigkeiten.

Lang, lang ist das her. Im November 1989 gab es ein großes Hallo, niemand wollte die Mauer mehr ernst nehmen. In Friedrichshain wurde sie bunt bemalt und als East Side Gallery so berühmt, dass sie jetzt sogar restauriert wird.

Längst fahren Autos und U-Bahnen wieder über die Oberbaumbrücke, die nun nicht mehr zwei Systeme trennt, sondern zwei Stadtteile verbindet. Und alles wäre ganz wunderbar, wenn nicht ...

Wenn nicht schon wieder Vereinigung wäre! Am 1. Januar 2001 werden der Ostberliner Bezirk Friedrichshain und der Westberliner Bezirk Kreuzberg zwangsfusioniert. Künftig ein Bezirksbürgermeister, eine Bezirksverordnetenversammlung, eine Bezirksverwaltung, ein Bezirkszungenbrecher: Friedrichshain-Kreuzberg.

Die 90 000 Friedrichshainer und 100 000 Kreuzberger hätten dieser Vereinigung nie und nimmer zugestimmt. Aber sie sind das Volk, nicht die Volksvertretung.

Und das Berliner Abgeordnetenhaus hat 1997 nun einmal in großer Koalition beschlossen, die Zahl der Bezirke zu halbieren, um Geld zu sparen.

100 000 Kreuzberger? Da gehe es schon los!, sagt der Nochbürgermeister von Kreuzberg, Franz Schulz von den Grünen. 100 000 passdeutsche Kreuzberger hinzu kämen 50 000 nichtpassdeutsche Kreuzberger, vornehmlich Türken, von denen viele nie woanders gelebt haben. Will sagen: Jeder dritte Einwohner Kreuzbergs darf nicht wählen. Das ist ziemlich undemokratisch. Aber die Wiedervereinigung wurde ja auch nicht für die Türken gemacht.