Fedossow: Guten Morgen. Ich glaube, vor allem kann Minister Iwanow die Situation in Belgrad vor Ort untersuchen, denn im Moment besteht keine Klarheit darüber, wie die Prozesse sich abwickeln, wie die neuen Machtorgane gebildet werden, welches die Pläne der siegreichen Opposition sind und welches die Absichten des Verlierers Milosevic sind. Die Stimmungen, worüber die Massenmedien berichten, übermitteln noch keine Information über alle diese Fragen. Die Situation vor Ort untersuchen und ein kleines Bild machen - das ist, glaube ich, die erste Aufgabe des Ministers.

Simon: Hat Moskau denn im Augenblick noch konkret Einfluss in Belgrad?

Fedossow: Ich glaube nicht, dass konkret in Belgrad jemand heute Einfluss hat. Damit Einfluss überhaupt möglich wird, muss die neue Regierung sich konsolidiert haben. Das scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. Vielleicht ist das eine Frage von Stunden oder Tagen. Es ist jedoch wichtig, mahnend in diese Situation hineinzuwirken, um die Eskalation der Konfrontation zu vermeiden.

Simon: Moskau hat ja über die längste Zeit Slobodan Milosevic unterstützt. Was ist Moskaus Interesse in der derzeitigen Situation?

Fedossow: Moskaus Interesse ist vor allem, dass die Situation in Jugoslawien und um Jugoslawien berechenbar bleibt, dass in Jugoslawien kein Bürgerkrieg ausbricht und dass dies nicht zu einem Vorwand bzw. zu einer Ursache von politischen Komplikationen in Südeuropa wird.

Simon: Wie gut kann den Präsident Putin mit einem jugoslawischen Präsidenten Kostunica leben?

Fedossow: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube jedoch, dass Russland und die russische Führung jeder demokratischen Wahl und jede Entscheidung des Volkes in Jugoslawien akzeptieren wird. Es wäre natürlich lieber, wenn die Situation sich im Rahmen des Rechtes entwickeln würde, aber unsere Wünsche und die Realitäten stimmen nicht immer überein.