Hamam, türkisch, Wärmespender. Das traditionelle Badehaus aus mehreren Hallen, im Zentrum der Heißluftraum mit den Sternenaugen, der Treibhausatmosphäre, dem heißen achteckigen Nabelstein, göbek ta ­i. Legendär der Badeknecht, das Seufzen, Knacken, Schreien der von ihm Massierten ...

Mehr und mehr Hamams jetzt in Deutschland, insgesamt vielleicht schon 30. Hätten alle auftauchen sollen im großen ZEIT-Hamam-Test, doch gibt es keine bundesweite Organisation, kein Verzeichnis, manche stehen nicht einmal im Telefonbuch. Wie sie finden? Hier muss sich der Leser als Rechercheur bewähren.

Also nur der denkbar kleinste Test: zwei Hamams im schonungslosen Vergleich. Bad Dürkheim, von dem gesagt wird, hier gebe es die beiden einzigen türkischen Masseure in Deutschland, und Bad Kreuznach, das von sich sagt, es habe die schönste Saunalandschaft Deutschlands, inklusive Hamam.

Bad Dürkheims Kurhaus erinnert an eine Gesamtschule aus den siebziger Jahren, grauer Beton mit fahlgrellen Farben dekoriert, man möchte es sofort einreißen, ist ja aber deswegen nicht gekommen. Der Hamam im Souterrain, außerhalb des Gebäudes, vergraben in einem Blumenbeet, die Kuppel guckt raus wie ein Raumschiff Orion für Gartenzwerge. Drinnen harte deutsche Badeprosa. Winzige Umkleideräume, Plastikspinde, die Metallfüße korrodiert, immerhin, hier wird gewischt.

Das alles in Weiß und klinisch, kein Dämmer, keine Sternenaugen, am Nachmittag strahlt der Tag hinein, wie es Neonlicht nicht nüchterner könnte. Die Beschickung des Hamams erfolgt preußisch im Zweistundentakt, acht Personen maximal, Männer und Frauen, nackt, um die Hüften nur ein Geschirrtuch.

Müssen alles Neulinge sein. Denn sie sitzen im Heißluftraum etwas unschlüssig herum, entweder in den Nischen an den Wasserhähnen und Waschbecken oder auf einem jener Monoblockstühle, die sich um die ganze Welt ausgebreitet haben und nun auch das türkische Badeerlebnis in Bad Dürkheim mitprägen.

Herr über Schaum und Schmerz: Der Badeknecht