Für deutsche Start-ups wird die Konkurrenz um Risikokapital härter, nicht nur am Neuen Markt. Selbst Wagniskapitalgeber zucken gelegentlich zurück und verweigern Firmen, die erst noch an die Börse wollen, eine Zwischenfinanzierung. Die Direktkauf AG musste erfahren, dass es kein blindes Vertrauen mehr in die Chancen in der New Economy gibt. Das hatte auch mit der Expertise des Wagniskapitalgebers zu tun. Viele Finanziers sind so frisch im Geschäft wie die Firmengründer. Trotz einiger spektakulärer Fälle bleibt die Zahl der kriselnden Unternehmen bisher gering. Und die junge Geschichte des Neuen Markts bleibt eine Erfolgsgeschichte. Zudem nimmt die Zahl der Börsengänge nicht ab. Was sich ändert, sind die Bewertungsmaßstäbe. Sie ähneln wieder denen für traditionelle Unternehmen.

Vor einem Jahr war es vielen Anlegern egal, in wen sie investierten. Kurssprünge gab es praktisch überall. Viel wichtiger war die Frage, wie man Aktien eines Börsenneulings ergattern konnte. Depots bei allen Konsortialbanken? Eine Order im Internet? Nun ist die Party vorbei und die Auslese hat begonnen. Auf allen Seiten.