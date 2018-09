Die Fusionswelle bricht neue Rekorde: In ihrem frisch veröffentlichten Weltinvestitionsbericht schätzt die Uno-Organisation UNCTAD, dass international operierende Konzerne im laufenden Jahr mehr als eine Billion Dollar (also 1000 Milliarden) im Ausland investieren werden. 1999 sind es nach der UN-Statistik immerhin schon 865 Milliarden Dollar gewesen. Das Geld wurde zum größten Teil für Firmenkäufe ausgegeben und nur zum kleineren Teil für den Aufbau neuer Unternehmen im Ausland. Die UNCTAD zählt 6000 Firmenübernahmen mit einem Volumen von insgesamt 720 Milliarden Dollar - darunter 109 Megadeals im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar.

Ein weiterer Grund für die Investitionsrekorde ist die Privatisierungswelle in Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa und in Teilen Asiens, wo sich mancher ausländische Konzern engagiert. Doch die Globalisierung verläuft immer noch reichlich ungleich. In die Entwicklungsländer flossen zuletzt weniger als ein Viertel der Welt-Investitionsströme, und unter den Einkäufern waren sie ebenfalls nur gering vertreten. Die eifrigsten Investoren in aller Welt waren die Europäer - ganz besonders die Briten. Die haben die USA inzwischen als größte Unternehmens-Shopper der Welt überholt und investierten 1999 rund 199 Milliarden Dollar in aller Welt, vor allem in den USA. Deutschland folgt auf dieser Rangliste auf Platz vier. Die USA sind mit 276 Milliarden Dollar die größten Empfänger ausländischer Investitionen geblieben, und zwar vor allem, weil Ausländer wie nie zuvor amerikanische Firmen übernommen haben.

Deutschland folgt hier auf Platz sechs.