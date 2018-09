Daß keiner meiner Schmerzen

ihn bewegt

(der Himmel, nein vom

Himmel red ich nie,

also von ihm, da doch vom Himmel

nicht)

daß nichts und nichts und

alles ihn nie bewegt,

kein Sammelsurium von Schmerzen, Ersticken, Angst

ich hab ihn nie gerührt, herbeigerufen

nie,

ich war schon weiß, schon kalt,

ihn hat es nie gerührt,

ich war so weiß nicht, nie so kalt,

ich war immer bewegt,

immer so bewegt,

als könnt es ihn bewegen.

Und es gelang mir nie.

Jahre von Haut, mir abgezogen

und ich gesotten, [ge]braten und verbrannt

gefoltert, gemordet, [er]drosselt

und erwürgt, es hat ihn nie bewegt

Ingeborg Bachmann: Ich weiß keine bessere Welt

Unveröffentlichte Gedichte; Piper Verlag, München 2000; 195 S., 38,- DM

(Erscheint am 10. Oktober)