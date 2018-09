Eine Bitte vom Chef, womöglich auch noch freundlich vorgetragen - wer kann dazu schon Nein sagen? Vor allem: Wer kann sich das erlauben? Auch der Vorgesetzte von Ivonne Würtz umkleidet einen Arbeitsauftrag gerne mit den Worten: "Sagen Sie, wenn es zu viel wird." Genau das tut Ivonne Würtz manchmal tatsächlich. "Ach", sagt aber dann der Chef, "das ist nur was ganz Kleines, das können Sie doch dazwischenschieben." Also erledigt Ivonne Würtz so ziemlich alles, was ihr aufgehalst wird. Ein wirklich konsequentes Nein auszusprechen, wagt sie nicht: "Dann gelte ich als nicht belastbar", fürchtet sie.

Die 27-Jährige arbeitet seit März als Projektkoordinatorin in der Online-Abteilung eines großen deutschen Verlages. Wie in vielen Internet-Firmen herrscht Personalmangel bei gleichzeitiger Auftragsflut. Wer unter diesen Bedingungen eine Aufgabe ablehnt, zieht sich nicht nur den Unwillen der Vorgesetzten, sondern auch den Zorn der Kollegen zu. Mitarbeiter kommen krankgeschrieben noch ins Büro, die Wochenarbeitszeit liegt branchenüblich bei 50 Stunden. Ivonne Würtz befürchtet, in eine Abwärtsspirale zu geraten: "Durch ständige Überlastung werden die Arbeitsergebnisse schlechter, und das wird einem dann auch noch vorgehalten", sagt sie und hofft, dass sie einem solchen Trend widerstehen kann.

Wer Karriere machen will, muss ausufernde Arbeit still ertragen

Flexibel, belastbar, einsatzfreudig - so wird in vielen Stellenanzeigen der Wunschkandidat beschrieben. Den erwarten dann durchgearbeitete Wochenenden und Sitzungen nach 18 Uhr. "Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwinden", hat die Frankfurter Unternehmensberaterin Dörthe Jung festgestellt. Die Arbeit wird zum einzigen Lebensinhalt. Doch was, wenn jemand noch andere Interessen hat?

"Weniger arbeiten heißt, auf die Karriere zu verzichten", sagt Thomas Lehment, Bereichsleiter in der Personalentwicklung von Kienbaum Management Consultants. "Wer Karriere machen will, muss akzeptieren, dass die Arbeit ausufert." Eine im September veröffentlichte Umfrage des Verbandes der Führungskräfte gibt ihm Recht. Danach arbeiten Manager durchschnittlich 53 Stunden pro Woche. Immer öfter werde der Wunsch nach Freizeitausgleich geäußert, so der Verband, wobei die meisten befragten Führungskräfte gerne ihre Lebensarbeitszeit verkürzen würden.

Sogar alternative Unternehmen erwarten Selbstausbeutung

Viele Vorgesetzte betrachteten die Überlastung gerade der Neueinsteiger als "Feuertaufe". "Die sehen zwar, dass die Leute zu viel zu tun haben, aber dann heißt es: Die müssen da durch, das war bei uns auch so", sagt Lehment. Schließlich "wäre ich selbst auch verwundert, wenn ein Youngster nach sechs Monaten zu mir sagen würde, dass er weniger arbeiten will." Lehments Empfehlung: In den ersten Monaten durchhalten und danach nicht abblocken, sondern "konstruktiv Nein sagen". Dem Chef ruhig in Erinnerung rufen, welche anderen Projekte man noch in Arbeit hat, und eine Reihenfolge vorschlagen, welches Projekt zuerst und welches zuletzt fertig werden muss. Nach ein paar Jahren, wenn man Können und Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt hat, werde es laut Lehment einfacher, kürzer zu treten.