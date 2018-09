Oft spricht er von den Ängsten der anderen. Davon, wie verklemmt und verdruckst doch die meisten Menschen sind, wie sehr sie sich fürchten vor Veränderung und vor dem Unbekannten. "Die Deutschen haben Angst vor allem", sagt Axel Schultes dann gern. "Vor allem haben sie Angst vor der Größe."

Seit fünf langen Jahren baut er nun schon am neuen Kanzleramt. Zusammen mit seiner Büropartnerin Charlotte Frank entwirft und verwirft er, plant ein und plant um, doch noch nie, erzählt er, nie sei er auch nur einmal ermutigt worden. "Alles sollte in Berlin so werden, wie es in Bonn immer gewesen war, denn Begeisterung ist unbekannt und Skepsis die oberste Tugend." Niemand, der das gewaltige Wagnis mit ihm geteilt hätte, niemand, der wie er die Architektur auch als ästhetisches Abenteuer begriffe. Was also bleibt ihm, als sich lauthals über die Ängste der anderen zu beklagen - damit nicht jedermann gleich merkt, wie sehr er selber hadert und vor seiner eigenen Courage erschrickt. Rasch verraten ihn aber seine Sätze, die sich vorsichtig vorantasten, seine Hände, die immer wieder knetend über den Strubbelkopf fahren. "Ich bin wohl ein ängstlicher Typ", sagt Axel Schultes schließlich und grient dabei ein wenig schief.

Die Angst der anderen ist auch seine Angst, nur dass sie ihn nicht in die Erstarrung treibt, sondern anspornt zu aberwitzigen Baufantasien. Schultes lebt seinen Eigenwillen wie kaum jemand sonst in der deutschen Architektenschaft, er ist ein grandioser Schwärmer und ein knurriger Eigenbrötler. Immer wird er gelobt für seine Entwürfe: Ganz egal, für welchen Auftrag er sich bewirbt, stets gelten der Jury seine Vorschläge als besonders ausgeklügelt und eindrücklich. Doch an die gebaute Wirklichkeit ließ man ihn nur selten, meist schob man ihn in Wettbewerben auf Platz drei oder vier. Seine Bauten kann der 56Jährige an beiden Händen abzählen.

Es ist also ein ausgewachsenes Wunder, dass ausgerechnet er, der Wohlgelittene und Gernverhinderte, das Haus der zweiten deutschen Gewalt errichten darf, den wichtigsten Neubau der Berliner Republik. Wie kein anderes Staatsgehäuse wird dieses unser Bild der Macht bestimmen, hier vermittelt sich etwas vom Selbstverständnis der Nation. Zumindest ist das Schultes' große Hoffnung: "Der zentrifugalen Bewegung unserer Gesellschaft wollte ich ein Zeichen der Konzentration entgegenhalten", sagt er. "Ich wollte der grassierenden zynischen Vernunft einen republikeigenen Enthusiasmus entgegenstellen."

Bislang aber war allenfalls der Unmut enthusiastisch, der im vorigen Herbst auf ihn niederging. Damals feierte man das Richtfest des Kanzleramts und in vielen Zeitungen ein Schlachtfest. Alle Fristen habe Schultes verfehlt, warf man ihm vor, viel zu viele Steuermillionen verprasst und einen Bau abgeliefert, der hässlich sei und viel zu groß: ein Ungetüm, eine Monstrosität. Wenn er heute an die vielen falschen Daten und fahrigen Urteile denkt, zuckt er nur schnell mit den Schultern und zieht den Kopf ein wenig tiefer in den Hemdkragen, den er immer und überall hochgeklappt trägt, fast als suchte er Schutz vor den Nackenschlägen des Alltags. In zwei Wochen, wenn vor dem Kanzleramt die große Chillida-Skulptur enthüllt wird und abermals ein Journalistentross die Baustelle überrennt, könnten die Schlagzeilen erneut auf ihn einhageln. Doch zu aufgeregter Verteidigung mag Schultes nicht ausholen, dafür ist er mit sich selber viel zu streng. "Überhöht, ja", sagt er leise, "dieser Kritik kann ich nicht widersprechen." Nur so viel, dass sich der Eindruck übergroßer Größe rasch abschwächen werde, wenn gegenüber am nördlichen Ufer der Spree das Bahnhofsviertel herangewachsen sei. "Dann wird man froh sein, dass unser Kanzleramt noch deutlich zu sehen ist."

Na ja, und außerdem sei das Haus ja nie als einsam dastehende "Sphinx" gemeint gewesen. Es sollte eingebunden werden durch eine breite Spange aus Bauten, die sich von der Friedrichstraße fast bis zum Schloss Bellevue des Bundespräsidenten hätte vorschieben sollen. Dieses "Band des Bundes", mit dem Charlotte Frank und er 1993 den städtebaulichen Wettbewerb für das Regierungsviertel gewonnen hatten, sollte angefüllt werden mit den Ausschusssälen und vielen Büros des parlamentarischen Apparats und dann mit großer Geste das zerrissene Berlin verklammern. "Das Kanzleramt sollte in diesem einen, ungeteilten Raum aufgehoben sein und sich zugleich angemessen über diesen erheben." Doch nichts wurde aus dieser Idee vom Hohen im Gleichen, denn ein Scharnierstück fehlt heute im Großplan. Dort, wo Schultes ein Bürgerforum vorgesehen hatte, einen Platz, auf dem das Volk im Regierungsviertel nicht zu Gast, sondern zu Hause sein sollte, werden zumindest vorläufig nur ein paar Büsche wachsen. Die eigentliche Idee, den Platz seitlich durch hohe Wände zu fassen und ihn so in das Bundesband einzugliedern, fand weder in Kohl noch in Schröder einen Unterstützer. Im Band klafft mithin eine hundert Meter große Lücke, und das Kanzleramt steht wie auf freiem Feld: Was als Erhebung gedacht war, ragt auf als Solitär und lädt ein zu großartigen Missverständnissen.

Irgendwie habe er das alles kommen sehen, sagt Schultes grummelnd. "Eine übertriebene Ästhetisierung der Politik, eine wilhelminische gar", werde man ihm vorwerfen, das hatte er schon 1995 geschrieben. Und sich doch dafür entschieden, dem "Volk ohne Form" zu markanter Baugestalt zu verhelfen. Offenen Auges war er das Risiko eingegangen, nach neuem Vokabular zu forschen, um der Politik einen Ort und eine Stimme zu geben. Das in Bonn gepflegte "tapfere Understatement", wie er es nennt, sollte überwunden werden - durch ein Haus, das Ansprüche erhebt an Regierende und Regierte, durch einen "intensiven Raum, der nicht entlastet und der an die Banalität des Politischen nicht glauben will".