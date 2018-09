Da stand ich dann in dieser Blockhütte, über deren Eingang ein von der Sonne gebleichtes und vom Regen verwaschenes Holzbrett mit der Aufschrift Ojibwa Trading Post hing: Rundum verstaubte Regale und Glasvitrinen und dazwischen eine alte, runde Indianerin mit langem weißem Zopf und ihrem Enkelkind auf dem Arm. Für eine Hand voll Dollar verkaufte sie, was bei ihr im Reservat so alles gejagt, geerntet, gebraucht und gebastelt wird. Da ist sicher etwas für dich dabei, dachte ich und nahm dieses und jenes in die Hand, prüfend und abwägend, ob du das wohl wollen würdest: Eine Waschbärfellmütze? Nein, sieht in Mitteleuropa irgendwie unpassend aus. Ein nicht mehr ganz neues Jagdgewehr? Wird mir spätestens beim Einchecken am Flughafen abgenommen. Ein kleiner Sack getrockneter Maiskörner? Sicher auch nicht, hab ich dich bislang doch nur für Spaghetti am Herd erlebt. Ratlos schaute ich hinauf zur Decke.

Von den Balken baumelten eigenartige Gegenstände, deren Sinn und Zweck sich einem Weißen auch bei schärfstem Nachdenken nicht erschließen. Zu Reifen gebogene Weidenzweige, von zu dünnen Schnüren gedrehten Därmen gleich den Speichen eines Spinnennetzes zusammengehalten und fast so groß und flach wie ein Teller. Dazwischen eingeflochten ein bunt gesprenkelter Stein und andere Gegenstände von großer magischer Kraft: Ein Bündel Dachshaare, eine kleine Muschel, die Schwanzrassel einer Klapperschlange, ein paar Vogelfedern.

Fängt die bösen Träume ein, sagte die Alte auf meinen fragenden Blick hin und erklärte weiter: Zur Zeit der Ahnen litt das Kind einer Ojibwa-Frau unter bösen Träumen. In ihrer Not suchte sie die Spinnenfrau, eine der weisesten Geister mit der Bitte um Hilfe auf. Die Spinnenfrau hörte sich die Geschichte des geplagten Kindes an, um dann die Mutter zu lehren, aus Fetischen einen Traumfänger herzustellen, den sie über der Wiege des Kinds aufhängen sollte. Von diesem Tag an würde das Kind nie mehr böse Träume haben. Und so war es dann auch. Mir fielen sofort deine unruhigen Nächte voller Albträume über nicht erledigte Steuererklärungen und unbewältigter Exbeziehungen ein.

Häng dir also den Traumfänger über dein Bett, da soll er am besten helfen.

Völlig falsch ist dagegen die Anbringung am Innenspiegel des Autos. Denn beim Autofahren soll man ja überhaupt nicht träumen. Weder vom FC Bayern, noch von der Hertha und auch nicht vom HSV.