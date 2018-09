Inhalt Seite 1 — Was will der Mann mehr? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Martin Hilbert, der Held des Romans, möchte, dass die Frau zurückschaut. Er ist ein Augenmensch mit Sinn für klassische Proportionen, für die Schönheit antiker Statuen und lebender Menschen; er hat eine Frau kennen gelernt, und jetzt "betrachtet" er, wie es seltsamerweise heißt, "ihren Blick". Der Blick dieser Frau ruht auf ihm, offenbar wohlgefällig. Später einmal kommt es Hilbert - "für einen kurzen Moment" - so vor, als beachte die Welt ihn nicht genug: "Er schaut alles an, aber nichts erwidert seinen Blick." Es ist eine höchst kokette Vorstellung, denn gerade ihn schauen alle an: seine Frau Marianne, seine Tochter Sarah, seine Chefs in der noblen Anwaltskanzlei am Berliner Savignyplatz, schließlich auch seine Geliebte Katharina, eine Komponistin, die ihren Blick so zärtlich auf ihm ruhen lässt und ihm zum Beispiel versichert, dass sie es mag, wie er sich anzieht.

Er will auf den Olymp, zu den Göttern

Was will der Mann eigentlich noch mehr?, fragt man sich; er wird mit Aufmerksamkeit und Zuwendung regelrecht überhäuft, und sein einziges wirkliches Problem ist im Grunde, dass er sich einmal entscheiden müsste. Noch drückt er sich. "Treu ist er, denkt Hilbert, die Bekanntschaft mit Katharina hat nichts mit seinen Gefühlen für Marianne zu tun ..." Na ja, dergleichen flüstern sich Männer wohl gerne ein, wenn sie's sich in einem erotischen Dreieck bequem machen wollen. Doch die Antwort auf die nervöse Zwischenfrage des Lesers ist ebenso einfach wie erstaunlich: Der Mann will auf den Olymp. Er will unter Göttern wohnen.

Im Deutschlandflug, seinem letzten Roman, hat der Schweizer Autor Perikles Monioudis eine exquisite Parabel von Flugpionieren erzählt, die an ihren privaten Ambitionen scheitern. In Palladium scheint er sich mit einer sehr irdischen, fast banalen Dreiecksgeschichte zu begnügen, vorgetragen in sanften Moll-Tönen, veredelt mit kunstgeschichtlichen und mythologischen Exkursen, gelegentlich auch ein wenig trivialisiert durch Anleihen bei der Vulgärpsychopathologie (Katharina wurde als Kind offenbar missbraucht und ist daher in sexuellen Dingen hoch empfindlich). Aber man würde diesen jungen Schriftsteller grob unterschätzen, wenn man glaubte, er hätte plötzlich Landläufiges im Sinn. Auch in diesem Roman ist jedes Detail, jede Anspielung mit Hintersinn eingesetzt - sogar dann, wenn Monioudis gelegentlich etwas lax formuliert.

Das Raffinement, mit dem diese Geschichte gestrickt ist, zeigt sich auf den zweiten Blick. "Im Halbschlaf", heißt es einmal, "schlüsselt sich uns die Welt auf, wir brauchen nur dazusitzen und zuzuhören, sie erklärt sich von selbst." Es ist deshalb ein beinahe hypnotischer Zustand, in dem Hilbert am helllichten Tag aus seiner Kanzlei, vor seinen Akten davonläuft, auf die sommerlichen Straßen Berlins, in die Cafés und Hotels, in denen er sich mit Katharina trifft, fast noch lieber aber ins Pergamon-Museum, wo er ausgiebig den Gigantomachiefries betrachtet, den Kampf der Giganten gegen die olympischen Götter - nicht mit der gleichen Intensität, aber mit einer ähnlichen Neugier, wie dies in einer anderen literaturgeschichtlichen Epoche die Protagonisten in Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands getan haben. Und vor dieser bildungsseligen Kulisse zeigt sich deutlich: Nicht Marianne oder Katharina sind die weiblichen Helden des Romans - Pallas Athene ist es, die Göttin der Weisheit, die - Weiss hat es eindringlich beschrieben, Monioudis tut es eher lakonisch - den schönheitssüchtigen und wohl auch ziemlich selbstgefälligen Giganten Alkyoneus an den Haaren von seiner verzweifelten Mutter Erde losreißt, weil sie weiß, dass er verloren ist, wenn er den Kontakt zu ihr verloren hat.

"Die Wirklichkeit ist stark", pflegt Marianne (beschwörend) zu sagen; sie meint damit den Status quo, das Gewordene, Traditionelle, Irdische. Marianne verkörpert in Monioudis' Parabel Ge, die Erde. Katharina, die Komponistin, steht für Pallas Athene, die kampflustige, überlegene Göttin. Es ist das Motiv der Verführung, das das Zentrum des Romans ausmacht; da eine Verführung mit List inszeniert sein sollte, fädelt Katharina ein raffiniertes Täuschungsmanöver ein: Sie schenkt Hilbert ein "Palladium", ein schützendes Heiligtum mit dem Bildnis der Pallas Athene, das der Sage zufolge seinen Besitzer "uneinnehmbar" macht. Will sie damit den Eindruck erwecken, sie wolle ihn nicht (für sich) "einnehmen", wolle ihn nicht verführen? Warum trifft sie sich dann immer wieder mit ihm? Und erzählt der Mythos von Alkyoneus, Athene und Ge nicht eine ganz andere Geschichte, nämlich die vom Triumph der Göttin Athene über den Giganten, der den Olymp erobern wollte?

Zugegeben, was Monioudis in den Subtexten seines Romans so alles versteckt hat, ist - wie die erotische Strategie Katharinas - nicht leicht zu durchschauen. Der Leser mag wie der Protagonist hin- und hergerissen sein zwischen Mythos und Gegenmythos, auch zwischen sich ausschließenden Sympathien für gegnerische Kräfte - er darf ohne Risiko eines Verlusts wählen, das ist das fürstliche Privileg des Lesers. Hilbert, dieser "Anwalt mit dem plötzlichen Bedürfnis nach dem Schönen", muss sich zwischen zwei Frauen entscheiden. Das ist eher eine Tortur, selbst für einen Giganten. Aber wie auch immer er sich entscheidet, es wird schon richtig sein. Diejenige, die er am Ende wählt, wird ihn anschauen, und er wird sich angeschaut wissen. Irgendwann aber wird ihm das nicht mehr genügen, er wird hinausrennen ins Freie und rufen: Schaut mich an, ihr Olympischen! Und nur Banausen werden ihn für verrückt erklären.