Wo von Geld erzählt wird, wird von Verlusten erzählt. Geld ist in der bürgerlichen Epoche der eigentliche Widersacher der Innerlichkeit. Geld essen Seele auf. Von Adelbert Chamissos Peter Schlemihl bis zu Arnold Stadlers Hinreißendem Schrotthändler. In Michael Hartmanns Roman Moi isst es sogar die Körper auf: Die von der Eurowährung infizierten Figuren mutieren zu Monstern. Alles muss in Geld konvertierbar sein. Nicht nur Arbeitskraft und Leistung, auch Vernunft, Gefühl und Körper. Geld ist ein abstraktes Medium. Sein äußerster Gegensatz wäre der Körper, der seinen eigenen Rhythmen folgt.

Deshalb ist es in jüngster Zeit besonders interessant zu beobachten, wie sich die Lust unter den Bedingungen der Geldherrschaft verwandelt. Die meistdiskutierten Romane der vergangenen Jahre haben ebendies zum Thema: Bei Bret Easton Ellis werden die Körper den leeren Zeichen des Erfolgs unterworfen. Bei Michel Houellebecq werden sie zu Instrumenten einer dumpfen Mechanik, die jede soziale Beziehung abtötet.

Doch auf dem Weg dahin erfahren wir jeweils eine Menge über die Maskeraden, in denen die geldbetriebene Gesellschaftsmaschine ihren Karneval inszeniert, ihr Lebewohl ans Fleisch und die Lust und die Menschlichkeit. Dass im kalten Herzen der monetären Ökonomie das Grauen lauert, scheint selbstverständlich: "Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren."

In solch zugespitzter Situation, in der die Apokalypse mit dem maximalen Lustgewinn zusammenfällt, tut es gut, einen Gang zurückzuschalten und sich das Fortschreiten des Unheils in Zeitlupe anzusehen. Ebendas tut und dafür sorgt der Münchner Schriftsteller Georg M. Oswald in seinem RomanAlles was zählt. Er nimmt uns mit in die Klippschule der kapitalistischen Gemütszerstörung.

Kapitel eins: Wie ich aufstehe und das Büro in Gedanken Macht über mich gewinnt; mit einem kleinen, aber selten klaren Vorsatz: "120.000 im Jahr plus Tantiemen plus Dienstwagen (BMW der 3er-Klasse)" sollen es bei der nächsten Beförderung schon sein.

Kapitel zwei: Auf dem Weg zur Arbeit werden die Zeichen sozialer Zugehörigkeit gescannt: chancenlose Ausländer, chancenlose Berufsschüler et cetera.

Kapitel drei inszeniert den maximalen Kontrast: Unser Held - und man muss das hier so possessiv formulieren, weil sich dieser Held mit Namen Thomas Schwarz immer wieder kumpelhaft vereinnahmend an unser schlechteres, also geld- und karrieregeiles Ich wendet -, unser Held Thomas Schwarz also durchquert einen Park voller Junkies und Bettler, bevor er das Chrom- und Marmorfoyer seiner Bank betritt und ob der paradiesischen Pracht sein "erstes morgendliches High" bekommt.