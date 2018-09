Inhalt Seite 1 — Prof. Mama, von oben betrachtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Flüssig lesbare Prosa über die hermetische Welt der Forschung zu schreiben ist eine Kunst, die viele amerikanische Naturwissenschaftler beherrschen. Im Gegensatz etwa zu deutschen Kollegen scheuen sie sich nicht, komplizierte Sachverhalte verständlich vor dem interessierten Laienpublikum auszubreiten. Edward O. Wilson, der renommierte Experte für Ameisen und Artenvielfalt, hat für zwei seiner Bücher sogar den Pulitzerpreis erhalten.

Auch Margaret Lowman, Biologin aus Leidenschaft und Koryphäe für die Erforschung der Kronenregion tropischer Regenwälder, erzählt in Die Frau in den Bäumen mit Sinn für skurrile Details von minutiöser Forschungsarbeit. Auch sie stellt ökologische Zusammenhänge einleuchtend dar und vermittelt luzide Einblicke in das Zustandekommen wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber ihr Buch bietet darüber hinaus etwas, was ihre männlichen Kollegen verschweigen: Während bei diesen Gattinnen und Kinder bestenfalls als Objekte einer Widmung auf dem Vorsatzblatt auftreten, ist für Margaret Lowman die Karriere als Forscherin von der persönlichen Biografie nicht zu trennen.

Getreu der 68er-Parole, dass das Private politisch sei - aber glücklicherweise ohne darüber ins Theoretisieren zu geraten -, verwebt Lowman Szenen ihrer Ehe im australischen Outback mit reportageartigen Passagen über Fotosynthesemessungen an Blättern von Tropenwaldbäumen. Sie schildert die Schwierigkeiten, die Ursache des Eukalyptussterbens herauszufinden, und den Versuch, gleichzeitig am Herd und im Heim den konventionellen Rollenvorstellungen ihrer Schwiegerfamilie gerecht zu werden.

Geht die junge Mutter zum Friseur, passt die Oma auf die beiden Söhne auf. Rüstet sie sich zu einer Expedition, müssen Verwandte aus den USA einfliegen. Oft zieht Lowman dann mitsamt Kindern und Babysittern in den Urwald. Viel gefährlicher als zu Hause im Garten, wo ein unachtsamer Griff nach einem vermeintlichen Wasserschlauch leicht mit einem tödlichen Schlangenbiss endet, ist es da auch nicht. Hektisch pendelt die Wissenschaftlerin hin und her zwischen Baumsämlingen, die zu identifizieren sind, und Sprösslingen, die gestillt, gewickelt und geherzt werden wollen. Das strengt zwar an. Aber dafür lernen die Kleinen im zartesten Alter, giftige Pflanzen von ungiftigen und Vögel am Gesang zu unterscheiden sowie das Abenteuer zu lieben.

Der Ehemann sieht die "akademischen Flausen" seiner Frau mit zunehmendem Missfallen. Die "traumatischen" Einzelheiten jener Zeit werden nur angedeutet. Der Ruf an eine amerikanische Universität im Jahre 1989 bringt die Entscheidung. Margaret Lowman packt die Koffer, verlässt ihren Schafzüchter und zieht mit den Kindern zurück in die USA.

Lowman gehört ohnehin zu jenen Menschen, die Katastrophen als Chance begreifen und Probleme als Herausforderung: Das gemietete Haus in Williamstown ist zwar baufällig - doch die beiden Jungen finden die karg möblierten Räume ideal zum Dreiradfahren. Die Kinder erleben zwar einen heftigen Kulturschock - aber den meistern sie dank der "bedingungslosen Liebe" ihrer Mutter problemlos, und sie entwickelt sich zur "besten Kürbisschnitzerin der gesamten Nachbarschaft". Die Verpflichtungen als Professorin und alleinerziehende Mutter erfordern eine straffe Organisation. Doch die intellektuell stimulierende Atmosphäre am College und die Unterstützung durch Familie und Freunde machen die Schwierigkeiten mehr als wett. Wie viele berufstätige Elternteile lernt Lowman, gleichzeitig mit den Kindern Legosteine aufeinander zu türmen und wissenschaftliche Schriften zu studieren.

Solche Szenen, bei denen jede Mutter sofort den eigenen Spagat zwischen Beruf und Familie vor Augen hat, machen den Reiz dieser Autobiografie aus. Lowman, gerade mal Mitte 40, hat sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere geschrieben, weil sie glaubt, dass ihre Ansichten über Frauen in einer männerdominierten Wissenschaft heute "deutlicher und lebendiger zum Ausdruck kommen" als in altersmilden Betrachtungen.