Zwei dicke Bücher von Reportern liegen auf dem Tisch, das eine verspricht "die besten deutschsprachigen Reportagen", das andere "die Welt im Notizbuch". Das eine zeigt vorne drauf ein vernarbtes Gesicht, nachdenklich blickend, Kippe im Mundwinkel, es ist der rasende Egon Erwin Kisch bei einer Zigarettenpause beziehungsweise -pose. Das andere Buch schmücken drei alte, genietete Lederkoffer, abgestellt auf einem Dielenboden, grad zurück von der Reise oder kurz vor dem Aufbruch.

Das eine Buch hat 36 Autoren; es sind jene Glücklichen, die in diesem Jahr unter Hunderten von Bewerbern in die Endausscheidung des Egon Erwin Kisch-Preises gelangten; das andere schrieb der Pole Ryszard KapuŽciºski, international bekannter Reporter.

Wie fangen diese beiden so ähnlichen, so unterschiedlichen Bücher an? "Schreiben heißt soviel wie auswählen und verschweigen", steht bei KapuŽciºski, das ist elegant, fast ein wenig zu abgeklärt, aber gleich im ersten Satz bei der Sache. Das Kisch-Buch hingegen hat ein "Editorial", in dem ein stern-Chefredakteur erst mal so richtig auf die Adjektivtube drückt: "Packende, bewegende Texte", kündigt Andreas Petzold an, "perfekt geschmiedet, eindringlich formuliert, sprachliche Filigranarbeit ... Journalistische Meisterwerke, die keine Spuren mehr tragen von den oft unsäglichen Mühen, die es gekostet hat, sie exakt so zu schreiben."

Jeder Reporter, der das liest, liest es gleich noch mal: unsägliche Mühen, exakt!

Zwei Seiten lang schildert der Mann vom stern das Martyrium, das Verlagsangestellte immer wieder auf sich nehmen, um einen Text zu schreiben. Immer wieder die Angst überwinden vor dem weißen Blatt, dem leeren Schirm, immer wieder an "Henri Nannen selig" denken, der wusste, wie's ging: "Mit einem Erdbeben anfangen und langsam steigern!"

"Ein Erdbeben muss her", schreibt Petzold. "Ein Satz, der elektrisiert wie ein Blitzschlag." Und so ist es kein Wunder, unter dem Editorial ein gewaltiges Gekrakel vorzufinden, eine Unterschrift, die Blitzschlag und Erdbeben in sich vereint.

Nach solchem Vorwort liegt es nahe, einmal nur die ersten Sätze jener besten Reportagen zu lesen: Ob sie dem Anspruch genügen?