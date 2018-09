Wir sind in ständiger Auflösung begriffen. Unaufhörlich geht das biologische Material unseres Körpers zugrunde, wird ersetzt oder umgebaut. Manche Zellen leben eine Woche, die meisten nicht länger als ein Jahr. Kaum ein Molekül unseres Körpers, das nicht im Laufe unseres Lebens mehrfach ausgetauscht wird. Und doch bringt diese permanente biologische Vergänglichkeit auf geistiger Ebene den Eindruck einer kontinuierlichen Identität hervor. Wie geht das zu?

Noch vor gut 20 Jahren glaubte der Nobelpreisträger John C. Eccles, die Frage nach unserer subjektiv erfahrbaren Einzigartigkeit lasse sich letzten Endes nur religiös beantworten. In dem aufsehenerregenden Buch Das Ich und sein Gehirn postulierte der Hirnforscher gemeinsam mit dem Philosophen Karl Popper, das Gehirn werde von einer Art übergeordneten Instanz gesteuert, die sich allen reduktiven Erklärungsversuchen widersetze. Das Selbst, so wie Eccles es versteht, "wird uns gegeben, es ist der Geist Gottes".

Heute vertritt kaum ein Hirnforscher noch diese Meinung. Die dualistische Trennung von Geist und Körper gilt ihnen als Ballast, den man seit Descartes' Zeiten unnütz mit sich herumschleppe. Statt auf den göttlichen Hauch zu bauen, vertrauen sie lieber auf die Positronen-Emissions-Tomografie, und einige Wissenschaftler glauben schon, Bewusstsein erklären zu können. Großspurige Büchertitel haben in den vergangenen Jahren von diesem Versuch gekündet: Der DNA-Entdecker Francis Crick behauptete zu wissen, Was die Seele wirklich ist, der Philosoph Daniel Dennett meinte in Consciousness explained das Bewusstsein erklärt zu haben und der Medizinnobelpreisträger und Hirnforscher Gerald Edelman propagiert ebenfalls seit Jahren, seine Theorie des "neuronalen Darwinismus" habe das Rätsel des Bewusstseins so gut wie gelöst; soeben hat er eine Neuauflage seiner Gedanken unter dem Titel Universe of Consciousness auf den Markt gebracht.

Antonio Damasio ist demgegenüber sehr viel verhaltener. Zwar sieht auch der portugiesischstämmige Neurologe das Bewusstsein als rein irdisches Phänomen an, das letztlich auf die komplexen biochemischen Regelkreise des Körpers zurückzuführen sei. Doch anders als seine Kollegen vermeidet er die Attitüde des großen Welterklärers. Damasios Antrieb entspringt eher dem tagtäglichen Umgang mit bewusstseinsgestörten Patienten, denen er in seiner Universitätsklinik im amerikanischen Iowa begegnet - Alzheimer-Kranke, die weder ihre Frau noch sich selbst im Spiegel erkennen, "locked in-Patienten", deren wacher Geist im Gefängnis eines unbeweglichen Körpers eingeschlossen ist. Die Fallgeschichten haben den Hirnforscher immer wieder auf die Frage geführt, was Bewusstsein eigentlich ist, und wie es entsteht.

Seine Grundgedanken stellte er schon 1994 in dem Buch Descartes Irrtum vor: Die Trennung von geistigen Prozessen und körperlichen Emotionen sei ein fataler Fehler, Bewusstsein ohne biologische Basis nicht vorstellbar. Dieser gefühlvolle Ansatz hatte Erfolg. Damasios Buch wurde in 17 Sprachen übersetzt und lieferte unter anderem Daniel Goleman die Vorlage zu dessen Verkaufsschlager Emotionale Intelligenz. Nun wagt Damasio den zweiten Wurf: In seinem neuen Werk Ich fühle, also bin ich versucht er, seine Erkenntnisse zu einer umfassenden Bewusstseinstheorie zu synthetisieren. Die minutiösen anatomischen Befunde, die seine Frau Hanna beisteuert, zeigen eindrucksvoll, wie subtil der menschliche Geist vom Funktionieren (oder dem Ausfall) einzelner Hirnbereiche abhängt - und wie problematisch damit Eccles These von einem nichtmateriellen Geist heute erscheint.

Da ist zum Beispiel der Patient David, der zwar weiß, dass er Frau und Kinder hat, aber sich weder an ihr Aussehen noch an den Klang ihrer Stimmen erinnern kann. "Legt man ihm ein Foto seines Sohnes im Alter von vierzehn Jahren vor, so sagt er, da sei ein junger Mann mit einem netten Lächeln zu sehen, der wahrscheinlich die Highschool besuche", berichtet Damasio, "aber er hat keine Ahnung, dass es sich um seinen eigenen Sohn handelt." David ist unfähig, einen aktuellen Bezug zwischen äußeren Objekten und seiner eigenen Person und Geschichte herzustellen. Eine Hirnhautentzündung im Alter von 46 Jahren hat beide Schläfenlappen in Davids Gehirn beschädigt - und eine der gravierendsten Bewusstseinsstörungen hervorgerufen, die je dokumentiert wurde. David hat nicht nur die Fähigkeit verloren, sich neue Fakten einzuprägen; zudem kann er frühere Sachverhalte meist nur in rudimentärer Form abrufen.

Fast könnte man meinen, dass David jenem "Zombie" gleicht, der durch die bewusstseinsphilosophischen Debatten geistert: jenem Wesen, das sich zwar wie ein Mensch verhält, aber keinerlei Bewusstsein besitzt. Doch David ist kein Zombie. Zwar weist sein Geist einen Mangel an spezifischen Inhalten auf, dennoch erscheinen seine Handlungen an sein Selbst gebunden. "Er kann sogar eine Schachpartie spielen - und gewinnen! -, obwohl er noch nicht einmal den Namen des Spiels kennt und nicht in der Lage wäre, eine einzige Regel zu formulieren", hat Damasio beobachtet. Die Freude Davids über den eigenen Triumph aber zeige, dass er die Vorstellungen in seinem Kopf durchaus als seine eigenen begreife.