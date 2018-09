Inhalt Seite 1 — Der Schein der Macht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über der Gestalt Niccolò Machiavellis hängen seit jeher düstere Wolken.

Schon vielen Zeitgenossen erschien sie als durchaus sinister. Gut dreißig Jahre nach Machiavellis Tod (1527) wurden seine Schriften auf den Index gesetzt Katholiken wie Protestanten witterten hinter den Grausamkeiten der Religionskriege die heimliche Regie des Florentiners. Einen Höhepunkt erreichte der Antimachiavellismus mit dem 1740 publizierten Antimachiavel Friedrichs II., redigiert von dessen Freund Voltaire: Das aufgeklärte Paar schlug erbarmungslos zu, freilich um den Preis, dass der Schlag nicht den Autor des Principe traf, vielmehr einen selbst gebastelten Popanz.

In Deutschland bereiteten Fichtes und Hegels Kommentare den Boden dafür, dass Machiavellis Werk zum "Machiavellismus" mutierte, zu dessen wohl krudestem Künder der Historiker Heinrich von Treitschke wurde, der den Italiener zu einem Theoretiker der bedenkenlosen Machtanwendung umdeutete, dergestalt den Machtgebrauch und Machtmissbrauch des Bismarckschen Reichs legitimierend. Was im Antimachiavel negativ konnotiert war, erfuhr jetzt seine Umkehrung ins uneingeschränkt Positive. Der inflatorische Einsatz von Macht und dessen Rechtfertigung unter Berufung auf Machiavelli erlebten im italienischen Faschismus wie im deutschen Nationalsozialismus ihren Kulminationspunkt - Recht ist, was die Macht gebietet. Hans Freyers Machiavelli-Lektüre von 1938 (welcher René König im Exil ohnmächtig widersprach) spielte diese Karte ebenso intelligent wie zynisch.

Erst in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es möglich, ein entspannteres Verhältnis zu jenem Mann zu finden, dessen Werk sich nun einmal nicht auf das hartnäckige Klischee vom "Machiavellismus" reduzieren lässt.

Das ist einerseits ein Fortschritt andererseits zeigt es aber auch an, in welch hohem Maße jede Machiavelli-Rezeption zeitgebunden ist. Angesichts einer grosso modo nicht bellizistischen Großwetterlage scheint man eher geneigt, ein weniger martialisches Porträt von Machiavelli zu zeichnen als jenes, das von Entsetzen und Abscheu oder von bedenkenloser Faszination geprägt ist.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Studie des in Princeton lehrenden italienischen Machiavelli-Forschers Maurizio Viroli. Bereits der Titel seines Buches Das Lächeln des Niccolò und seine Zeit macht ernst mit dem Anspruch, die Aura des Düsteren um den florentinischen Schriftsteller zu durchbrechen und ihn in ein gleichsam menschenfreundlicheres Licht zu tauchen. Virolis Held ist so etwas wie ein melancholischer Clown, der, um über die Ungerechtigkeit und Absurdität der Welt, über die Zerrüttung Italiens und die Unfähigkeit der italienischen Fürsten, dem politischen Unheil mit angemessenen Mitteln zu begegnen, nicht weinen zu müssen, die Maske des Lachens aufsetzt. Machiavellis Lachen ist nicht das des Zynikers, sondern das eines Verzweifelten, der erkennen muss, dass politische Kurzsichtigkeit, Torheit und Opportunismus allemal über Weitsicht und Realismus triumphieren.

Die berühmteste Schrift Machiavellis, Der Fürst, ist denn auch nichts anderes als eine Schule des Realismus, die sich gerade darin von allen Fürstenspiegeln älterer Provenienz unterscheidet. Realistisch ist zu erkennen, dass der Fürst, will er Großes und für das Vaterland Nützliches - die Abschaffung von Anarchie und Willkür, die Herstellung von Recht und Gesetz, die Freiheit des Volkes - bewirken, nicht unbedingt "gut" sein muss, wie es die älteren Ratgeber empfahlen. Machiavellis realistische politische Sicht speiste sich aus einer Haltung, die es ihm erlaubte, über Gott und Teufel seine Scherze zu machen. Sein Atheismus war der Nährboden seines Realismus - insofern war er moderner als die meisten seiner Zeitgenossen.