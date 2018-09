Die seit langem für Ende des Monats geplante Nahostreise des Bundeskanzlers wird der Lage in der Region angepasst. Gerhard Schröder fährt zwar, wie geplant, nach Ägypten, Libanon, Jordanien, Syrien, Israel und in die Autonomiegebiete (Treffen mit Arafat in Bethlehem), doch für die fünfeinhalb Länder bleiben nur viereinhalb Tage. Auf kulturelle Ausschmückungen wurde daher verzichtet. Gestrichen wurde auch ein gemeinsames Wochenende der Ehepaare Schröder und Barak, das die vier im September 1999 beim Barak-Besuch in Berlin vereinbart hatten. Bei einem Telefongespräch zwischen Doris Schröder-Köpf und den Baraks am vergangenen Wochenende beschloss man jedoch, dass die Kanzlergattin wenigstens zum offiziellen Abendessen nach Jerusalem nachreist - ein Rest von privatem Flair, der Krise zum Trotz.

CDU-Geld.

Neues von Siemens und den Millionen-Spenden an die CDU? Könnte sein. Bisher versuchte der Untersuchungsausschuss vergeblich, zwei sich ahnungslos zeigenden Siemens-Managern Informationen zu entlocken. Nun aber ist ein kompetenterer Zeuge geladen: Heribert Närger. Der war bis 1988 im Konzernvorstand für Finanzen verantwortlich, danach bis 1993 sogar Aufsichtsratsvorsitzender. Wenn einer die Behauptung des früheren CDU-Finanzbevollmächtigen Uwe Lüthje bestätigen kann, Siemens habe der Union anonym jährlich eine Million Mark gespendet, dann er. Jedenfalls führt von Närger eine direkte Verbindung zu den "Swiss Connections", über die laut Lüthje das schwarze CDU-Geld abgewickelt wurde. Da gibt es Nikolais Senn, vormals Präsident der Generaldirektion der Schweizer Bankgesellschaft (heute UBS) - und einige Zeit auch Aufsichtsratsmitglied bei Siemens. Ausgerechnet ihn hatte Lüthje Ende der achtziger Jahre konsultiert, um zu erkunden, wie die "Swiss Connections" der CDU am besten vor der Justiz geschützt werden könnten. Laut Lüthje empfahl "Dr. Senn damals dringend, die Hilfe eines erfahrenen Züricher Anwaltes in Anspruch zu nehmen". Der wiederum war ein Geschäftsfreund von Walter Leisler Kiep - da kommt eins zum anderen.

Das trifft auch für die Millionen-Spende im Koffer zu, den Karlheinz Schreiber Kiep übergab. Aussagen des früheren Thyssen-Juristen Hans Joachim Klenk lassen nur den Schluss zu, es habe sich um Thyssen-Geld gehandelt.

Schmieren war bei Thyssen üblich, wie der Jurist darlegte: Man gründet im Ausland eine Marketingfirma und zahlt für Schein-Beratungen hohe Honorare.