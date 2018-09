Wollen Sie Geld loswerden? Dann machen Sie's wie der Mitteldeutsche Rundfunk, und spekulieren Sie ein bisschen. Die Devisenspezialisten aus Sachsen investierten im Frühjahr 1999 in eine der Ostmark vergleichbare Hartwährung - den ecuadorianischen Sucre. Dort witterten sie Chancen für eine erfolgreiche Aufwertungsspekulation gegen den Euro: in einem fast bankrotten Staat. Dummerweise verlor der Sucre 90 Prozent, und Ecuador erklärte sich zahlungsunfähig. So verspielte der MDR, der laut seiner Sprecherin eine "durchstrukturierte Anlagenpolitik" verfolgt, die "sowohl rendite- als auch risikoorientiert" ist, einen Kleckerbetrag von "weniger als vier Millionen Mark". Von diesem Patzer abgesehen, war der MDR jedoch erfolgreich. Immerhin wies er zuletzt Gewinne aus Wertpapiergeschäften von 74,4 Millionen Mark aus.

Was wir daraus lernen? Der MDR kann mehr, als nur das Ost-Sandmännchen zu senden. Allenfalls Miesmacher fragen jetzt, ob es rechtens ist, das Geld der Gebührenzahler zu verzocken. Am besten, der Sender steckt sein Kapital in den Wiederaufbau der Frauenkirche. Dort ist der Aufwärtstrend wenigstens sicher.

