Limitierte Jubiliäumsausgabe - DM 10,-" ist auf Oskar Lafontaines Das Herz schlägt links geklebt, das dieser Tage wieder stapelweise in der einen oder anderen Buchhandlung auftaucht. Man fragt sich, was für ein Jubiläum das sein soll. Lafontaine ist, wenn wir uns recht erinnern, im Frühjahr 1999 zurückgetreten

wir schlagen nach: am 11. März. Auch scheint das eigentlich kein Grund zum Feiern zu sein. Aber so war es auch nicht gemeint. Der Jahrestag, der hier rabattfestlich begangen wird, ist das Erscheinen des Bandes im vergangenen Herbst, zur letzten Buchmesse. Es war ein Riesenspektakel, mit zitternd erwarteten Vorabdrucken und bebender Empörung über die unsozialdemokratisch hohen Vorschüsse, die Lafontaine eingestrichen haben sollte. Man hat das alles schon fast wieder vergessen, die Aufregung, das Buch - und den Autor auch. Was damals die Regierung und den Kanzler das Fürchten lehrte, wird jetzt verramscht.

Kaum je in der Geschichte der Bundesrepublik dürfte das politische Personal in zwei Jahren so umgewälzt worden sein wie in der zurückliegenden halben Legislaturperiode. Dass die Wahl einen Einschnitt brachte, versteht sich von selbst

frappierend war, wie sich das Rad der Fortuna nach der Wahl weiterdrehte. Lafontaine ist verschwunden, Angela Merkel kometenhaft aufgestiegen, aber inzwischen schon wieder halb verglüht. Kohl, eben noch deklassierend abgewählt, erlebte eine Nostalgie-Renaissance, versank im Spendensumpf, hob sich als Parteiölgötze wieder daraus empor. Mit Gysi und Gauck sind zwei der wenigen relevanten Ostgrößen ausgeschieden. Über solchen Schicksalsbögen vergisst man fast die kleineren Überraschungskarrieren à la Hans Eichel oder Jürgen Möllemann. Ob Wolfgang Schäubles Zeit vorbei ist wie die von Lafontaine, lässt sich nicht leicht sagen. Sein Rechenschaftsbericht Mitten im Leben, mit ähnlicher Angstlust erwartet wie vor einem Jahr Das Herz schlägt links, ist kein Buch der verbrannten Erde. Noch immer wünschen viele ihm eine politische Zukunft

die Wünsche kommen freilich mehr aus jenem ungebundenen bürgerlichen Milieu, das den Mann seit Jahren liebt, als aus den Bauchregionen der eigenen Partei. Da grummelte es anlässlich der Publikation vernehmlich über Rückwärtsgewandtheit und Vergangenheitsbesessenheit

stattdessen müsse man jetzt zusammenstehen und nach vorn blicken.

Aber bei Schäuble und überhaupt in der grassierenden Memoirenschreiberei geht es nicht nur, vielleicht nicht einmal vor allem, ums Gestern und um die Deutungshoheit darüber. Wie in anderer, stärker rechthaberischer Weise bei Lafontaine, so ist auch Schäubles Subtext die Klage über das tägliche Plebiszit der Stimmungen und Sensationen, über die irrationalen Kursschwankungen an der politischen Börse. Politikerbücher sind heute der verzweifelte Versuch, der Verschleiß- und Verfallsgeschwindigkeit des beschleunigten öffentlichen Betriebs entgegenzuwirken. Darin, mehr als im Scheitern, von dem sie berichten, liegt ihre eigentliche Tragik. Je ephemerer die Biografien der Akteure, umso stärker der Wunsch, sich zu verewigen. Und umso vergeblicher auch. Bis zur nächsten Buchmesse ist es eine lange Zeit.