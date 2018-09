Inhalt Seite 1 — Unterwerfung unter den Messias Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit seinem neuen Buch hat sich der englische Historiker Michael Burleigh das Ziel gesetzt, "eine Gesamtdarstellung" über Die Zeit des Nationalsozialismus vorzulegen. Der ehrgeizige Anspruch wird, weil traditionelle Gegenstände der Geschichte des "Dritten Reiches" wie etwa die Innen- und Außenpolitik, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kriegsführung gar nicht oder nur am Rande zur Sprache kommen, zwar nicht ganz eingelöst. Dennoch liegt, sieht man von kleineren Versehen ab, die sich eingeschlichen haben, ein außerordentlich lesenswertes Buch vor. Es konzentriert sich auf ausgewählte Elemente der nationalsozialistischen Diktatur, die gerade in den beiden zurückliegenden Dekaden im Mittelpunkt des Interesses der Forschung gestanden haben: die Utopie der "Volksgemeinschaft" und die Vision vom "Neuen Menschen", Eugenik und "Euthanasie", Judenpolitik und Holocaust, Zwangsarbeit und Lagersystem, Widerstand und Kollaboration.

In Übereinstimmung mit neueren Tendenzen und in Aufnahme älterer Ansätze der Geschichtswissenschaft interpretiert der Autor den Nationalsozialismus "als eine politische Religion" und "als eine totalitäre Herrschaftsform". Wie Waldemar Gurian und Eric Voegelin, Raymond Aron und Jacob Talmon es vorgeschlagen haben, wird der "Nazismus als säkularisierte Religion" begriffen. In dieser Perspektive erscheint Hitler, der "Messias" an der Spitze der Bewegung, als die für alle maßgeblichen Zusammenhänge ausschlaggebende Instanz. Jener Überzeugung der vom Autor so genannten "orthodoxen historischen Literatur über das Dritte Reich", wonach - bis hin zum Holocaust - die Taten und Exzesse der Nationalsozialisten als strukturelle Ergebnisse einer außer Rand und Band geratenen gesellschaftlichen Dynamik, einer kumulativen Radikalisierung gelten sollen, widerspricht Burleigh auf überzeugende Art und Weise.

Ein um das andere Mal wird dem Leser der für Entstehung, Entwicklung und Ende der braunen Tyrannis "einzigartige Beitrag Hitlers" vor Augen geführt - nicht zum Geringsten dann, wenn es im Frieden wie im Krieg um die Verfolgungen und Pogrome des Regimes, um die "Verschwörung zum Massenmord" gegen Geisteskranke und Juden geht. Dabei erliegt der Autor keineswegs der Versuchung, die Macht der veranlassenden und begleitenden, also der strukturellen Verhältnisse zu negieren: "Der Massenmord an den Juden war kein Prozeß, der einfach und linear ablief er entwickelte sich aus und in Stauungen und Stockungen, versperrten und am Schopf gepackten Gelegenheiten ...". Dennoch gelangt der Verfasser zu dem Ergebnis, dass die langfristigen Zielsetzungen des Tyrannen ausschlaggebend dafür gewesen seien, die Praxis der Tyrannis immer radikaler und ruchloser werden zu lassen: "Das strukturelle Bedingungsgefüge, aus dessen Mitte die ,Endlösung' erwuchs, war ein Ergebnis bewussten individuellen Tuns, kein Fall von einem Deus ex machina. Jede Komplikation, die die Nazis auszubügeln versuchten, hatten sie zuvor selbst durch vorangegangene Entscheidungen heraufbeschworen." Durchgehend - allem voran aber in der Darstellung der Rassenproblematik - gelingt Burleigh der Nachweis, "daß die Politik im Machtzentrum in Berlin gemacht wurde - anstatt daß von dort nur die vor Ort ergriffenen Initiativen sanktioniert wurden".

Dabei unterschätzt der Autor, wenn es um das Phänomen der Mordaktionen geht, keineswegs den Anteil, den ausführende Personen und regionale Tendenzen daran hatten. Mit Schrecken hervorrufender Anschaulichkeit werden beispielsweise die Tötungsorgien dargestellt, die sich im gesetzlosen Niemandsland des "Ostens" vollzogen haben, "wo der kleine Mann einmal Gott spielen konnte": "Die ,Struktur-Historiker', die uns so viel über die Mitwirkung der deutschen Eliten am Aufstieg Hitlers zur Macht in der Zeit vor dem 30. Januar 1933 erzählt haben", urteilt der Verfasser mit Entschiedenheit, "neigen auf der anderen Seite dazu, die Männer, die in den Kriegsjahren die Vernichtungspolitik der Nazis in die Tat umsetzten, als ,Schergen' abzuqualifizieren, entweder weil ihnen die grausige Realität des Handelns dieser Männer zu unappetitlich war, um sich aus der Nähe damit zu beschäftigen, oder weil die Ergebnisse einer solchen Beschäftigung in Konflikt mit dem stillschweigenden Wunsch geraten könnten, den nicht d er Elite angehörenden Bevölkerungsgruppen eine geringere Schuld zuzumessen."

Dementsprechend sieht Burleigh, wenn es überhaupt eine Chance gegeben haben sollte, die einmal etablierte totalitäre Diktatur von innen zu stürzen, diese Möglichkeit im Grunde nur bei denen, "die sich dicht an den Machtzentren befanden", also im Umkreis jener alten Elite, deren Repräsentanten ursprünglich mitgeholfen hatten, Hitler die Macht ergreifen zu lassen und die sich schließlich als seine Knechte wiederfanden. ",Kritische Historiker'", klagt Burleigh, "neigen hin und wieder unersprießlicherweise dazu, die Verschwörung vom 20. Juli als einen ,typisch aristokratischen Husarenstreich' abzutun und im gleichen Atemzug die Selbstaufopferung der unterprivilegierten Kommunisten zu rühmen."

Nüchtern schätzt der Autor dagegen die "pragmatischeren Zielsetzungen" der Verschwörer gegen Hitler im Vergleich mit ihren auch vorhandenen "humanitären Beweggründen" als wesentlich für ihr Handeln ein. Gleichzeitig nimmt er jedoch die Männer des 20. Juli gegen die selbstgerechten Überforderungen Späterlebender in Schutz: "Anstatt die Zukunftsvorstellungen der Oppositionellen ahistorisch an den Maßstäben des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu messen, wird man ihnen gerechter, wenn man sie als Produkte konkreter geschichtlicher Erfahrungen, Kompromisse und taktischer Anpassungen begreift und in Beziehung setzt zu der Frage, welche größeren Gruppen der Gesellschaft sie ansprechen und hinter sich versammeln wollten, wenn es ihn en gelingen sollte, Hitler aus dem Weg zu räumen. Es liegt eine gewisse Böswilligkeit darin, einem Mann wie Hassell retrospektiv einen Vorwurf daraus zu machen, dass seine Anschauungen sich nicht mit den Normen der modernen Nachkriegsdemokratie deckten immerhin durchlief er seine prägenden Jahre noch in einer vor-republikanischen Ära. Es mag hierfür achtenswerte politische Gründe geben, aber gute Geschichtsschreibung ist das nicht."

Mit bedenkenswerten Argumenten bezieht Burleigh Stellung zu neueren Versuchen der Geschichtswissenschaft, die Zwangsumsiedlungen und Massentötungen der Nationalsozialisten als sich verselbstständigende Konsequenzen volkswirtschaftlicher und naturwissenschaftlicher Zwangsläufigkeiten zu erklären: "Die Pathologie, die dem Ganzen zugrunde lag", argumentiert er einleuchtend, ohne die Wirkung abgeleiteter Phänomene zu verkennen, aber auch, ohne ihre Existenz zum Ursprünglichen zu er heben, "war in jedem Fall eine mörderische, gleich welche Art von zweckrationaler Erklärung darübergestülpt wurde."