Gewünscht, herbeifantasiert, befürchtet, hier eine Vision, da eine fast zwingend gute Idee, dort eine Szenerie des Schreckens: Die Illustrationen dieser Seiten zeigen Wunschwelten, die verführerisch das Fürchten lehren und in den Techniken der Kommunikation eine Quelle von Hoffnung und Angst ansichtig machen. Und wenn schon nicht drei Wünsche frei bleiben, so doch vielleicht der, den einst Chaplin in Modern Times verkörperte und von dem im Band Wunschwelten Margarete Kranz spricht - dass der Unsicherheitsfaktor Mensch im Spiel bleiben darf, als Träumer und Trödler.

