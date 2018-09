Die Mathematik ist ein prima Spiel", so der Wirtschafts-Nobelpreisträger von 1972, John Hicks: "Sie dient mehr dem Spaß als der Erhellung wirtschaftlicher Phänomene." Im Licht dieser Erkenntnis werfen die diesjährigen Nobelpreise für die Ökonometriker James Heckman und Daniel McFadden - hochverdient und lang erwartet - Fragen auf. Denn die Ökonometrie ist besonders der Mathematik und der Statistik verpflichtet

sie soll wirtschaftliche Phänomene in Zahlen erfassen und erklären, sie will allgemeine Aussagen der Wirtschaftstheorie - etwa: wenn der Preis steigt, geht die Nachfrage zurück - mit Leben füllen und sie für wirtschaftliches Handeln nutzbar machen.

Es war an einem Dezemberabend 1930 in Chicago, als neun Männer in einem Hotelzimmer per Vereinsbeschluss die Ökonometrie ins Leben riefen. Seither ist die Disziplin ein gutes Stück vorangekommen. Dank ihrer Modelle, die mittels statistischer Schätzverfahren an reale Daten angepasst sind, durchschauen wir heute besser die Wechselwirkungen wirtschaftlicher Größen wie Zinsen, Geldmenge und Konsum. Auch die Motive und Faktoren, die das wirtschaftliche Handeln des Einzelnen bestimmen, sind heute präziser erfasst, als dies ohne quantitative Methoden möglich wäre.

Der Dank: Von den bislang 46 Nobelpreisen in den Wirtschaftswissenschaften ist rund ein Drittel an Ökonometriker gegangen - angefangen mit den beiden ersten für Jan Tinbergen und Ragnar Frisch bis zu den beiden jüngsten.

Trotzdem ist eine Ernüchterung im Verhältnis von Ökonomen und Ökonometrikern unübersehbar. Der Grund sind überzogene Erwartungen vergangener Jahrzehnte.

Wer der Wirtschaftspolitik verspricht, die Folgen höherer Diskontzinsen oder niedrigerer Steuern auf Volkseinkommen und Außenhandelsdefizit bis auf ein paar Prozent vorherzusagen, programmiert Enttäuschung. Genau das geschah in den Siebzigern.

Solche Versprechen sind nicht einzuhalten. Anders als in anderen Wissenschaften kann die Wirtschaftstheorie nur selten den genauen Verlauf möglicher Zusammenhänge bestimmen. Bedingungen, wie sie alle Modelle an die Realität stellen, sind nur selten zu kontrollieren. Zudem werden meistens lineare, also besonders simple Beziehungen zwischen den Größen unterstellt - in aller Regel eine überaus grobe Annäherung an die wahren Abhängigkeiten.