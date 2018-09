Nehmen wir einmal an, in Berlin-Schöneberg gäbe es ungewöhnlich viele Bäcker.

Für den Konkurrenzkampf wären folgende Varianten denkbar: Vielleicht lassen sich die Schöneberger durch die Vielzahl von Angeboten dazu verleiten, mehr Brötchen oder Brote zu kaufen als bisher. Vielleicht gelingt es auch einigen Bäckern, durch eine besonders günstige Straßenlage, Preisschlager oder einen guten Lieferservice Wettbewerber zum Aufgeben zu zwingen. Wahrscheinlich ist aber, dass alle Bäcker etwas weniger Kundschaft und niedrigere Einkommen haben als zum Beispiel Kollegen im Nachbarbezirk Charlottenburg.

Die Lage von Ärzten ist damit natürlich nicht ohne weiteres gleichzusetzen.

Doch wenn in diesen Tagen Mediziner in Berlin wie zuvor schon in mehreren anderen Bundesländern streiken und ihre Praxen schließen, tut es gut, an Gemeinsamkeiten mit Bäckern, Taxifahrern oder Blumenhändlern zu erinnern: Auch niedergelassene Ärzte sind Unternehmer. Risiko, Konkurrenz und Pleiten gehören zum Geschäft.

Auch hier gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Drängeln sich besonders viele Wettbewerber auf einen stagnierenden Markt, so wirkt sich das auf die Einkünfte aus. In Deutschland versorgt ein Arzt im Schnitt 29 Einwohner - deutlich weniger als in Frankreich, Irland oder Portugal. Die meisten Experten glauben, dass eine Verringerung der Ärztezahl keine schlechtere Versorgung bedeuten muss.

An Überkapazitäten im Gesundheitswesen sind nicht in erster Linie Politiker schuld, sondern auch die kassenärztlichen Vereinigungen. Die Ärzteschaft legt schließlich selbst die meisten Spielregeln für Niederlassungen und Honorarverteilung fest. In die Verteilung zwischen Fach- und Hausärzten hat sich der Gesetzgeber zwar gerade zugunsten der Hausärzte eingemischt. Aber auch in dem Fall gilt: Die Proteste der Betroffenen sind verständlich und - solange die Versorgung nicht leidet - legitim. Ein Alarmsignal sind sie nicht. Die Gesundheitspolitiker sollen nicht die Existenz von Ärzten sichern, aber eine gute Versorgung der Versicherten.

Ist also die Kritik der Ärzte an der Politik der Budgetierung völlig unbegründet? Keineswegs. Die meisten staatlichen Instrumente, die für mehr Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem sorgen sollen, wirken nicht wie gewünscht. Seit Jahren versucht die Politik, Anreize für Sparsamkeit zu schaffen - in der Praxis wirkt das vielfach nicht.