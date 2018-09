Was macht eigentlich Peter Radunski? Der einstige Wahlkampfmanager Kohls und spätere Berliner Kultursenator ist vielen noch in lebhafter Erinnerung. Aber seit er vor einem Jahr die Politik verließ, um als Politikberater zu wirken, hörte man nichts von ihm. In Berlin. Anderswo umso mehr. Besonders in Wien, wo er als Berliner Senator immerhin noch Claus Peymann abgeworben hatte.

Jetzt rührt er selbst dort um. Er hat einen schwierigen Job: die Wahlkampfberatung für die ÖVP und deren tüchtigen, aber etwas spröden Spitzenmann Bernhard Görg. Der regiert in Wien zwar als Vizebürgermeister mit der SPÖ, die ÖVP ist jedoch ausgerechnet hinter der besonders reaktionären FPÖ nur auf Platz drei. Görg übrigens stimmte im ÖVP-Bundesvorstand zu Beginn des Jahres als Einziger gegen die Koalition mit Haider. Das hat seine Partei insgesamt und den Kanzler irritiert. Aber was soll's? Seit Radunski da ist, legt Görg in den Umfragen zu. Na also! Ein schwieriger Job? Ja, schon, sagt Radunski. Aber: "Ich mach nur noch, was mir Spaß macht." Was für ein Leben.