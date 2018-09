Inhalt Seite 1 — Vom Nutzen der Historie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man muss nichts vom ,Dritten Reich' verstehen, um zu wissen, dass man nicht die Wohnung von Türken anzündet." Das entgegnete der Freiburger Historiker Ulrich Herbert der Magdeburger Justiz-Staatssekretärin Mathilde Dietrich (SPD), die auf dem Historikertag in Aachen verlangte, die Geschichtswissenschaftler müssten den Jugendlichen "die Erlebnisse der Zeitzeugen" noch plastischer darstellen, um an die Schrecken der braunen Vergangenheit zu erinnern.

Die Aufforderung der Politikerin war typisch, die Antwort des Historikers nicht. Warum? Weil sie die Erwartung enttäuschte, dass die Geschichtsschreibung im politischen Diskurs der Bundesrepublik für moralische Fragen und volkspädagogische Konzepte zuständig sei. Stattdessen ging die Frage an die Politik zurück: Warum habt ihr seit der deutschen Einigung dazu beigetragen, die in der Bonner Republik errichteten Mauern gegen Ausländerfeindlichkeit, Gewalt und Rassismus zu erschüttern? Warum habt ihr Breschen in sie geschlagen?

Tatsächlich, in der Berliner Republik ist etwas ins Rutschen gekommen. Man muss nicht die Kampagnen gegen ausländische Computerspezialisten und das Asylrecht oder den Streit um die Vaterschaft der deutschen Einheit zitieren, um festzustellen, dass mitten im Getümmel des geschichtspolitischen Parteienstreits die historisch-politische Aufklärung auf der Strecke bleibt.

Das ist deshalb so bedeutsam, weil unsere politische Kultur wie kaum eine andere durch geschichtliche Erfahrungen und Erinnerungen geprägt ist.

Political Correctness wurde zunächst und vor allem historisch begründet, nicht religiös, nicht soziologisch, politisch oder außenwirtschaftlich. Das ist offenbar vorbei.

Für diese Tendenzwende werden die Historiker zunächst selbst verantwortlich gemacht. Ihr diesjähriger Kongress ist als Beleg des Deutungs- und Bedeutungsverlustes der Geschichtswissenschaft kommentiert worden - nicht nur von den Feuilletonhistorikern. Auch die Fachwissenschaftler leugnen ihre nachlassende politische Wirkung nicht. Als Gründe werden ausgemacht: das Ende der "Meistererzählungen" über deutschen Sonderweg, organisierten Kapitalismus, Staatssozialismus und Modernisierung

die Diskreditierung einiger Großmeister der Zunft, weil sie es an aufklärerischem Eifer gegenüber der NS-Vergangenheit ihrer akademischen Lehrer mangeln ließen