DIE ZEIT: Der britische BSE-Report lässt viele Fragen offen. Sowohl die Übertragungswege als auch die Entstehung von BSE sind unklar. Fürchten Sie, dass vielleicht doch noch andere Auslöser für BSE auftauchen?

HANS KRETZSCHMAR: Ich schließe mich weitgehend der Prionentheorie an. Aber unter welchen Bedingungen die Umwandlung des gesunden Prions zum krankhaft veränderten Prion vor sich geht, das weiß keiner.

ZEIT: Müssen wir mit noch unbekannten Übertragungswegen für BSE rechnen?

KRETZSCHMAR: Es wird immer gesagt, BSE werde durch die Nahrung übertragen. Aber bei genauerer Betrachtung weiß man das natürlich nicht. Darüber hinaus ist auch unklar, warum gerade junge Leute betroffen sind. Entweder haben sie in ihrem Verdauungssystem oder ihrem Immunsystem etwas, das sie anfälliger macht, oder es sind ihre spezifischen Essgewohnheiten. In dieser Hinsicht hat es in den vergangenen vier Jahren keine neuen zündenden Ideen gegeben.

ZEIT: Wie sieht es mit Blutprodukten aus? Muss man die nicht umfassender untersuchen?

KRETZSCHMAR: Ich bin sehr dafür. Zwar wird die klassische Creutzfeldt-Jakob-Variante durch Blut und Blutprodukte nicht übertragen. Aber für die neue Variante ist das nicht sicher, und es gibt mehrere Hinweise, dass es hier ein Problem geben könnte. Vor kurzem wurde im Lancet berichtet, dass BSE durch Blut von Schaf zu Schaf übertragen werden kann. Dieser Versuch muss noch überprüft werden. Bis man endgültig weiß, ob Blut infektiös ist, muss ich zur Vorsicht raten. Bei BSE haben wir immer wieder böse Überraschungen erlebt.

ZEIT: Es heißt, der Erreger könne gar nicht durch Hitze inaktiviert werden. Dann wären also die Tierfutterproduzenten, die einfach die Temperaturen bei der Herstellung von Tiermehl gesenkt haben, nicht schuld an der Verbreitung von BSE?